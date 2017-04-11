10 adımda göz sağlığınız için faydalı öneriler

Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Sinan TATLIPINAR, hava sıcaklığının dengesizleşmesi ile artış gösteren üst solunum yolu enfeksiyonlarının, bir anda ortaya çıkan güneş ışınlarının ve havada uçuşmaya başlayan polenlerin göz sağlığına olumsuz etkilerinden bahsetti.

Ellerinizi sık sık yıkayın ve Gözünüzdeki kızarıklıkları önemseyin!

Havaların birden ısınıp birden soğuması ile artan üst solunum yolu enfeksiyonları gözü de etkileyebilir. Kızarıklık, çapaklanma, batma, göz kapağında şişlikle seyredebilen konjonktivit tablosu üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili olarak ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlardan korunmak amacı ile elleri sık sık yıkamak ve elin göz ile temasını en aza indirmek gerekir. Gözlerinizde meydana gelen kuruluk, batma hissi vb belirtileri mutlaka önemseyin. Bu gibi belirtiler önemsenmezse gözün en önde yer alan saydam tabakası olan kornea etkilenir ve buna bağlı olarak görmede bulanıklık problemi yaşanır.

Güneş gözlüğünüzü yanınızdan ayırmayın!

Yaz henüz başlamadı diye güneş gözlüklerinizi raflara kaldırmayın. Gözlerinizin güneşten korunmaya olan ihtiyacı devam ediyor. Daha çok yaz mevsiminde takılması gerekli gibi düşünülen güneş gözlüğü; katarakt, sarı nokta hastalığı ve pterjiyum gibi hastalıklara karşı da gözü korur.

Beslenmenize özen gösterin!

Göz sağlığınız için beslenme de oldukça önemlidir. Yeşil yapraklı sebze, meyve, balık, vitamin, omega-3 ve lutein içeren besinler tüketilmesi gözü sarı nokta hastalığına karşı korur. Bol su içmek göz yaşı miktarını artırarak kuru göz şikayetlerinizi azaltacaktır.

Sigaradan uzak durun!

Beslenmeye özen göstermenin yanı sıra sigara kullanmamak çok önemli. Sigara, katarakt ve sarı nokta hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa neden olabilir, bu nedenle dikkat edilecek önemli noktalardan birisi de sigara içmemektir. Ayrıca sigara göz yaşı yapısını bozarak kuru göz şikayetlerine ve gözde kızarıklığa yol açar. Tüm bunların yanı sıra gözleri ovuşturmamak ve bilgisayar başında geçirilen sürenin azaltılması da göz sağlığı açısından faydalı olur.

Şeker Ve Tansiyon Hastalığınız Varsa Dikkat!

Şeker hastalığının (diyabet) süresi artıkça gözde hasar yapma riski de artar. Şeker hastalığı iyi kontrol edilmemiş hastalar ise daha yüksek risk altında bulunur. Diyabetin neden olduğu retina hasarı en önemli ve sık görme azlığı nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır. Diyabet, hastalarda bazı göz bozukluklarına zemin hazırlar. Örneğin göz tansiyonu (glokom) ve katarakt (göz merceğinin bulanıklaşması) şeker hastalarında normalden daha sık görülmektedir. Diyabetik ve hipertansif hastalar görmelerinde azalma olmasını beklemeden göz doktoruna muayene olmaları gerekmektedir. Erken evrede tespit edilen lezyonlar daha etkin ve güvenli bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Kan şekeri düzeyi, hipertansiyon, kolesterol düzeyi ve diğer önemli tetkiklerin de şeker hastalığınızla ilgilenen doktor tarafından kontrol altında tutulması gerekmektedir.

Kontakt Lens Kullanımınıza dikkat edin!

Kontakt lensler mutlaka doktor kontrolünde takılmalı ve kullanılmalıdır. Lenslerin kullanımına, temizlik ve bakımına dikkat edilmelidir. Gerekli zamanlarda kontrolleri ve değişimi yapılmalıdır. Gözlerinizde ve lenslerinizde hissedeceğiniz en ufak bir rahatsızlıkta doktorunuzla görüşün, unutmayın küçük bir sorun ihmal edilirse daha büyük sorunları ortaya çıkarabilir. Size önerilen kullanma ve bakim kurallarına uymanız, göz sağlığınızı korumanız için gereklidir

Makyaj malzemelerinizi iyi temizleyin, kimseyle ortak kullanmayın!

Özellikle göz ile temas eden makyaj malzemelerinin temizliğine önem verin ve kimse ile ortak malzeme kullanmayın. Rimelinizi, göz kaleminizi kimseyle paylaşmayın!

Akıllı telefon, bilgisayar ve tablet kullanımı hakkında!

Teknolojideki gelişmeler günlük yaşamda pek çok işimizi kolaylaştırırken, bilinçli kullanılmadığında ise gözlerimizi sinsice ve ciddi boyutta tehdit ediyor. Cep telefonuna, bilgisayar ve tablete en az 40 cm mesafeden bakmak çok önemli. Bu nedenle elinizdeki objeyi burun ucundan itibaren 2 karış mesafeden az kendinize yaklaştırmamaya özen gösterin. Genellikle gözümüzü ritmik olarak 10 saniyede bir kırparız. Ancak ekrana dikkatli şekilde baktığımızda bir süre sonra göz kırpmayı unutuyoruz. Bu da gözyaşını buharlaştırarak gözlerde kuruluk oluşmasına neden oluyor. Yalancı miyopi kasların stres, yorgunluk ve aşırı yüklenme sonrası gevşeyememesi durumunda oluşuyor. Bu durum özellikle uzun süreli yakın çalışma ve yoğun odaklanma sonucu ortaya çıkıyor. Bunun için çalışmanızı gerektiğinde gün içinde farklı saatlere bölün.

Çalışma ortamınızı yeniden düzenleyin!

Monitörünüzün ekran aydınlatması, bulunduğunuz ortamdaki ışıktan daha hafif düzeyde olmalı. Ayrıca monitörünüzün yüksekliği göz seviyenizin altında olsun ki, yakın aktivite sürecinde 20 dakikada bir 20 saniye ve 20 metre uzak noktalara odaklanmanızı sağlayabilin. Doğal ışıktan yoksun alanda fazla zaman geçirilmesi göz sağlığını bozabiliyor. Çalışma ortamınızın gün ışığı alması faydalı.

Düzenli göz muayenenizi ihmal etmeyin!

Göz hekiminizin yaşınıza ve diğer hastalıklarınıza göre önereceği aralıklarda düzenli olarak göz muayenenize gidin. Unutmayın ki başlangıç döneminde belirgin bir şikâyete neden olmayan göz tansiyonu (glokom) gibi hastalıklar ancak göz muayenesinde saptanabilir. Ayrıca çocukluk yaş grubunda göz tembelliği gibi durumların fark edilebilmesi için erken ve düzenli muayene çok önemlidir.