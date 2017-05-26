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10 maddede yenidoğan cilt bakımı için öneriler

10 maddede yenidoğan cilt bakımı için öneriler Paylaş :

  |   Kategori: Bebek Sağlığı

Yeni bebek sahibi olan anne babanın kafasında pek çok soru dolaşır. Yeni doğan bebeğin cildi yumuşak ve hassastır. Bu yüzden rutin cilt bakımı da çok önemlidir. Bebekler için kullanılacak cilt bakımı ürünlerinin parfümsüz, kokusuz olmasına dikkat edilmesi, boya ve zararlı etkileri bilinen kimyasallar içermemesi gerektiğini söyleyen Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay yenidoğanda cilt bakımı yaparken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Yeni doğan bebek bakımı için annelere pratik öneriler

  1. Yeni doğan bebekler üzerinde mumsu bir tabaka bulunur. Bu tabakayı kaldırmamak gerekir, yıkandıkça çıkmasını bekleyin.
  2. Yeni doğan bebeklerin vücudu boğum boğumdur. Bu boğumların arasında kirler oluşup enfeksiyon kapılmasına neden olabilir. Bu yüzden boğumların arasını her gün temizlemek gerekir.
  3. Yeni doğan bebeklerde halk arasında konak denen atılamayan deri birikimleri olur. Bu deri birikimleri kaldırılmamalıdır, nemlendirici şampuan ve krem kullanarak çıkması beklenmelidir.
  4. Bazı bebekler doğuştan kuru ciltli olur. Kepek gibi gözüken kuru ciltten kurtulmak için banyodan sonra bebeğinizin cildini doğal nemlendiricilerle kremleyin.
  5. Bebeklerde idrar ve kakanın cilt ile uzun süre teması mantar veya pişiklere sebep olabilir. Sık sık alt değiştirmek gerekir.
  6. Bebeğinizin kasık ve diğer büklüm yerlerinde kırmızı lekeler oluşuyorsa ve bebeğiniz huzursuz ise mantar söz konusu olabilir. En yakın zamanda cilt doktorunuza bebeğinizi götürün.
  7. Bebeklerin çamaşırları bebeklere özel sabunlarla yıkanmalıdır.
  8. Özel bebek deterjanları kullanarak normal deterjanların iyi durulanmaması sonucu oluşabilecek egzama ve pişikleri önleyebilirsiniz.
  9. En önemlisi ise bebeğinizi güneşten korumalısınız çünkü yeni doğan bebeklerin ultravioleden koruyan pigmentleri henüz gelişmemiştir ve hassastır. Bu nedenle güneşten koruyucu kremler kullanarak ve bebeğinize ultraviolet koruyucu kıyafetler giydirerek güneşe çıkarmalısınız.
  10. Bebeğinize gereken D vitaminin güneşten sağlandığını ve bu nedenle 10.00-16.00 saatleri dışında bazen dışarı çıkarılması gerektiğini unutmayın.

 


 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
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