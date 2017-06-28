100 yıllık tedavi umut ışığı oluyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre yaklaşık 100 yıllık bir tedavi şekli, çocuğu olmayan kadınların tüp bebek yapmadan hamile kalmasına yardımcı olabiliyor. Bu yöntem ilk kez 1917 yılında bir kadının yumurta kanallarının iyotlanmış haşhaş tohumu yağı ile yıkanması ile ortaya çıktı. Üreme ve Çocuk Sağlığı Profesörü Ben Mol, Avustralya Adelaide Üniversitesi’yle birlikte yaptığı çalışmasıyla, geçen yüzyılda infertil kadınlar arasındaki gebelik oranlarının; tüplerin su veya bu yağ ile yıkandıktan sonra arttığını gösterdi.

Bin 100 kadına uygulandı

Sonuçların tahmin edilenden daha heyecan verici olduğu ve eski bir tıbbi tekniğin hala modern tıpta önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Yapılan çalışmada, yumurta kanalları haşhaş tohumu yağı veya su ile yıkanmış kısırlık sorunu olan bin 100 kadın kullanıldı.

Yüzde 40 başarı, altı ay içerisinde gebelik!

Araştırma geçtiğimiz ay New England Journal of Medicine dergisinde yayınlandı. Araştırmada; yağ ile yıkama yapılan gruptaki kadınlarda yaklaşık yüzde 40, su ile yıkama yapılan gruptaki kadınlarda ise yüzde 29 oranında altı ay içerisinde gebelik gerçekleşti. Araştırmacı Profesör Mol, başarılı gebeliklerin yağ esaslı grupta ve sadece bir tedaviden sonra anlamlı derecede yüksek olduğunu kaydetti. Bu durum, tüp bebek tedavisi yapmaktan başka çaresi olmayan kadınlar için yeni bir umut kaynağı oldu. Bu tedavi şekli üzerinde daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç olmasına rağmen, bilinen bir yan etki olmadan 100 yıldır kullanılmaya devam eden tekniğin, kısırlık sorunu yaşayan çiftlere uygulanabilir bir alternatif tedavi olabileceği düşünülüyor.

Açıklanamayan kısırlık grubu fayda görebilir

Ülkemizden de konuyla ilgili görüşünü aldığımız Ferti-Jin Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, şunları söyledi:

“Bu tedaviden fayda görecek olanlar; kadınlarda, kanalları açık olan; erkeklerde, spermi normal veya normale yakın olan hasta gruplarıdır. Bunun yanı sıra rahimde miyom ve perde gibi şekil bozuklukları olmaması da gerekir. Yani ‘açıklanamayan kısırlık’ dediğimiz hasta grupları bu uygulamadan fayda görebilir.”

Bilimsel çalışmalarla desteklenmeli

Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Biz bu hasta gruplarında; histeroskopi yaparak veya rahim filmi çekerek bu kadar yüksek oranda olmasa da gebelikler elde ediyoruz. Burada kullanılan yağın içerik yapısının, embriyonun yani döllenmiş yumurtanın tutunmasına faydası olabilir. Gebeliğin oluşması için rahimi pozitif yönde etkileyen kimyasal uyarıyı sağlıyor olabilir. Güzel bir çalışma ancak başka bilimsel çalışmalarla da desteklenmesi gerekiyor” dedi.