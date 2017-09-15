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110 yaşındaki hastaya kalça kırığı ameliyatı

110 yaşındaki hastaya kalça kırığı ameliyatı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Denizli’de kalça kemiğinde kırık bulunan 110 yaşındaki Ümmühan Tok, ameliyatla sağlığına kavuştu. Denizli’nin Babadağ ilçesinde ikamet eden ve düşme sonucu kalçasında ağrı hisseden 110 yaşındaki Ümmühan Tok, yakınları tarafından Servergazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Acil serviste yapılan muayene ve tetkiklerinde kalça kemiğinin kırıldığı belirlenen Ümmühan Tok, yakınlarının izni ile Ortopedi Uzmanı Dr. Sefa Kösem tarafından ameliyata alındı. Ümmühan Tok başarılı geçen operasyon sonucunda sağlığına kavuştu.

Ameliyat hakkında bilgi veren Dr. Sefa Kösem, “Ümmühan Tok ninemiz bize geldiğinde kalçasında kırık vardı. Hastamızın yaşı itibariyle riski bir ameliyattı. Ailesinden onay alarak genel anestezi almadan belden itibaren hastamızı uyuşturarak yarım saat gibi kısa bir sürede kapalı yöntemle hastamızın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Kalça kırığı genellikle yaşlı hastalarımızda görülmektedir. Bu yüzden kemiklerimizin sağlığını korumak için hareketli yaşam sürmek ve fazla kilo almamak gerekir” dedi.

Ümmühan Tok’un torunu Ali İhsan Pala ise, “Ninemi düşme sonucu Babadağ’dan acilen Servergazi Devlet Hastanesine getirdik. Ben zannettim ki doktor bize ninemizin öleceğini söyleyecek. Ama böyle olmadı. Doktorlarımız risk aldı ve ninemizi sağlığına kavuşturarak tekrar bize bağışladılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.


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