12 yaşındaki Yılmaz’ın hastanede ölümüne soruşturma

Küçük Yılmaz’ın ölümünde hastane ihmali mi var? Baba Turgay Yavuz, ateşi çıkan ve fenalaşan oğulları küçük Yılmaz’ı hastaneye götürdüklerini ve orada serum verdikten sonra taburcu edildiği için eve götürdüklerini söyledi. Ancak 15 saat sonra fenalaşan oğullarını tekrar hastaneye götürdüklerinde ise artık her şey için çok geç olduğunu anladıklarını iddia etti. Yılmaz’ın ölümü ile şoke olan ve şikayetçi olan baba Turgay Yavuz, “Benim çocuğum öldü ama başka çocuklar ölmesin. Ben bunun için mücadele ediyorum. İnşallah soruşturma tamamlanır ve sorumlular hakkında dava açılır.” diyerek isyan etti. Savcılık soruşturma başlattı.

Zonguldal’ta yaşayan Yavuz ailesi, 12 yaşındaki oğullarının ölümünün sorumlularını arıyor. Küçük Yavuz’u yüksek ateş nedeniyle hastaneye götüren aile, uygulanan tedaviden 15 saat sonra fenalaşıp tekrar hastaneye götürdüklerinde şok yaşadı. Doktor, Yavuz’un ciğerleri bitmiş, zatürre olmuş diyerek müdahalede bulunsa da her şey için çok geçti. Baba Turgay Yılmaz ise oğlunun ölümünden sorumlu olan personelden şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Başka çocukların hayatı sönmesin” dedi. Savcılık, baba Turgay Yavuz’un ihmal iddiasıyla şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Kozlu İlçesi’nde ev hanımı Songül ve amatör futbol takımı antrenörü Turgay Yavuz çiftinin 3 çocuklarından Alparslan Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi Yılmaz Yavuz, geçen yıl 5 Mart akşamı ailesi tarafından yüksek ateş şikayetiyle Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yılmaz Yavuz, iddiaya göre acil serviste serum tedavisi uygulanıp 1 saat 10 dakika müşahade altında tutularak evine gönderildi. Yılmaz Yavuz, 15 saat sonra evde tekrar fenalaşınca yine aynı hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan Yılmaz Yavuz, sabaha karşı kurtarılamadı. Hastane tarafından hazırlanan belgede, ‘Bu belgedeki ölüm nedenleri henüz kontrolör hekim tarafından onaylanmadığı için yazdırılmadı’ notu düşülerek Yılmaz Yavuz’un ölüm nedeni yazılmadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Baba Turgay Yavuz, oğlunun ölümünde hastanenin ihmali olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hastanede oluşturulan komisyon, baba Turgay Yavuz ile birlikte oğlunun ölümünde sorumlu olduğu öne sürülen hastane personelinin ifadesini aldı. Komisyon, Yılmaz Yavuz’un hastaneye ilk geldiği andan itibaren yapılan işlemlerle ilgili de inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında hazırlanan dosya Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Savcılık, Adli Tıp’tan gelecek raporun sonucuna göre dava açılıp açılmayacağına karar verecek.

“ÇOK BÜYÜK İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Turgay Yavuz, soruşturma tamamlanmadan kimseyi suçlamak istemediğini ancak, oğlunun ölümünde çok büyük bir ihmal olduğuna inandığını söyledi. Savcılığın istediği belgeleri verdiklerini konuyu avukatı aracılığıyla takip ettiğini ifade eden Turgay Yavuz, şöyle konuştu: “Oğluma 1 saat 10 dakikada 2 büyük serum verildi. Sonra tanı koymadan taburcu ettiler. Biz de ısrarla çocuğu geri göndermemelerini, hastanede kalmasını istedik. Çünkü evime çıkan yolda merdiven var. ‘Bir daha getirmemiz sıkıntılı olur’ dedik. Doktor, ‘Ben kanları ve filmleri temiz olan çocuğu burada tutamam’ dedi. Ertesi gün tekrar fenalaşan oğlumu tekrar evden hastaneye getirdiğimizde bize ‘zatürre olmuş, ciğerleri bitmiş’ dedi. 15 saat önce bunu nasıl göremediklerini sorduk. Cevap veremediler.”

‘BAŞKA ÇOCUKLAR ÖLMESİN’

Oğlu öldükten sonra hastanede yapılan ilk tahlilleri başka bir doktora gösterdiklerini söyleyen Turgay Yavuz, şöyle devam etti: “Doktor, oğlumun değerlerinin normal bir çocuğun değerlerinden yüksek olduğunu söyledi. Oğlumun ölüm bölgesinde ölüm şekli olarak ‘doğal ölüm’ şıkkını işaretlemişler. Ölüm nedeni bölümü ise boş bırakılmış. Bu işin peşini bırakmayacağız. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Benim çocuğum öldü ama başka çocuklar ölmesin. Ben bunun için mücadele ediyorum. İnşallah soruşturma tamamlanır ve sorumlular hakkında dava açılır.”