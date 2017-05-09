18 yaşındaki YK, keneden bulaşan KKKA nedeniyle hayatını kaybetti
Medikal Akademi
9 Mayıs, 2017 | Kategori: Medyada Sağlık Haberleri
18 yaşındaki Yusuf Bozok, kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından yaşamını yitirdi. Sivas’ın Zara İlçesi’nde yaşayan Yusuf Bozok, kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından yaşamını yitirdi. Zara İlçesi’ne bağlı Baharşeyh Köyü’nde yaşayan Sehel ve Hamdi Bozok çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Yusuf Bozok’un boynuna 10 gün önce kene yapıştı. Bozok, boynuna yapışan keneyi kendisi çıkartıp attı. Birkaç gün sonra Bozok’ta halsizlik, mide bulantısı ve baş ağrısı başladı.
5 GÜN BOYUNCA YOĞUN TEDAVİ UYGULANDI
Zara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bozok, KKKA şüphesiyle 3 Mayıs’ta sevk edildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Servisi’nde tedaviye alındı. 5 gün boyunca yoğun tedavi uygulanan Yusuf Bozok tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen Bozok’un cenazesi Baharşeyh Köyü’nde toprağa verildi.
24,000 BeğenenBeğen
13,294 TakipçiTakip Et