19 çocuğun babası tüp bebek doktoru mu?

Hollanda’da geçen ay ölen ve tüp bebek için kliniğine gelen kadınları kendi spermlerini kullanıp hamile bıraktığı ileri sürülen doktor Jan Karbaat’ın kliniğinde doğan çocuklara DNA testi yapılacak.

Hollanda’da mahkeme, sahibi olduğu tüp bebek kliniğinde donörler yerine kendi spermlerini kullanmakla suçlanan ve en az 19 çocuğun biyolojik babası olduğu iddia edilen Dr. Jan Karbaat‘a DNA testi yapılmasına hükmetti.

19 ÇOCUĞUN BABASI OLDUĞU AÇIKLANDI

Marmara Gazetesinin BBC’ya dayanarak verdiği habere göre, Rotterdam Zuider Hastanesi’nde uzun süre yöneticilik de yapan Jan Karbaat, Hollanda’da yapay döllenme konusunda önde gelen isimlerden biri olarak biliniyordu. Yapay döllenme yoluyla dünyaya gelen bebeklerin kaydını tutan FIOM adlı kuruluş, klinikte doğan en az 19 çoğun biyolojik babasının Karbaat olduğunu açıklamıştı.

KESİN SONUÇ DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Karbaat’ın öz çocuklarından birinin verdiği DNA örneği, yapay döllenme sonucu doğan 19 kişi ile aynı çıkmıştı. Geçen ay 89 yaşında ölen Doktor Jan Karbaat’ın, mahkeme kararıyla el konan diş fırçası, traş malzemeleri ve çorapları incelenecek. Ancak kesin sonuç için, geçen Nisan ayında ölen Karbaat’ın DNA örneklerinin incelenmesi gerekiyor. Doktorun eşi ise buna karşı çıkıyordu.

SAYI ARTABİLİR

Hollanda mahkemesine göre, yapay döllenme yoluyla dünyaya gelen çocukların, gerçek anne babalarının kim olduğunu bilmek istemesi temel bir hak. DNA sonuçları noter gözetiminde saklanacak ve mahkeme izni olmadan paylaşılamayacak. FIOM’a göre, yapılacak DNA testi sonucu Karbaat’ın kendi spermlerinden doğan çocuk sayısı artabilir. Çünkü Karbaat’ın kliniğinde yapay döllenme yoluyla doğan çocukların tamamı kendilerine kayıtlı değil.