2017’yi sağlıkla karşılayın

Yeni seneye ağız tadı ile güzel bir başlangıç yapmak için özenle hazırlanan yılbaşı sofraları, menü çeşitliliği ve tüm tatların denenmek istenmesi nedeniyle sindirim problemlerine yol açabiliyor. Heyecanla beklenen yeni yılı sağlıklı bir şekilde karşılayabilmek için yılbaşı gecesinde ve öncesinde bazı önlemler alınması gerekiyor. Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, yılbaşı beslenmesi için önerilerinde bulundu.

Kalorisi düşük ancak doyurucu gıdalar seçin

Yılın son akşamında sağlık sorunları yaşamamak için yılbaşı öncesinde ve gece boyunca dikkat edilmesi gereken sağlıklı beslenme kuralları şu şekilde sıralanabilir:

Akşam daha çok yemek yiyebilmek için gün boyu aç kalınmamalıdır. Yılbaşı gecesindeki iştah kontrolü için, gün içinde öğün atlanmamalıdır.

Yılbaşı günü alınan kalori ile harcanan kaloriyi dengelemek amacıyla aktivite artırılmalı, düzenli yapılan bir spor varsa yılbaşı günü yapılması planlanmalıdır.

Gün boyu su tüketimine dikkat edilmelidir.

Yılbaşı gecesinin uzun süreceği düşünülerek, yavaş yenmeli, yemekler arası süre uzun tutulmalıdır.

Yemeğe az yağlı bir çorbayla başlanmalı, çorbadan sonra hafif mezelerle devam edilmeli, son olarak ana yemek yenmelidir.

Daha çok mezelere yer verilmesini önerdiğimiz yılbaşı yemeklerinde; mayonezli ve ağır soslarla hazırlanmış mezeler yerine yoğurtla hazırlanmış mezeler tercih edilmelidir.

Yılbaşı gecesinde alkol tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Ana yemek olarak çoğunlukla hindinin tercih edildiği yılbaşı yemeklerinde hindi fırınlanarak pişirilmelidir. Beraberinde servis edilecek garnitür olarak glisemik indeksi yüksek patates püresi veya pirinç pilavı yerine, glisemik indeksi düşük olan bulgur pilavı tercih edilmelidir. Lezzeti artırmak için pilavlarda et suyu veya tavuk suyu kullanılmamalıdır.

Yılbaşı gecesinde tatlı türü olarak ayva tatlısı, kabak tatlısı, sütlaç, kazandibi ve dondurma gibi hafif meyve tatlıları veya sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Tatlılar yemeklerden en az iki saat sonra tüketilmelidir.

Yeni yıla ödem sorunuyla başlamamak için…

Yılın son akşamında geç saatlere kadar yemek ve şekerli ya da alkollü içecekler tüketmek yeni yılın ilk gününü ödemli geçirmeye neden olabilir. Bu ödemi daha hızla atmak için;

Sabah kahvaltıdan önce yarım limon sıkılmış 1 bardak ılık su içilmelidir.

Gün boyu 2 litre su tüketilmelidir.

Çay ve kahve tüketimini azaltırken, bitki çayı tüketimini artırılmalıdır.

Gün boyu çok tuzlu ve tatlı gıdalardan uzak durulmalıdır.

Karbonhidrat tüketimi sınırlandırılarak, proteine ağırlık verilmelidir.

Ödemi daha kolay atmak için aşağıdaki malzemelerden oluşan karışım rondodan geçirilerek, ara öğün olarak tüketilebilir.