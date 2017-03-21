3 boyutlu yazıcı ile kanser ameliyatı

3 boyutlu yazıcıları kanser cerrahisinde kullanan Endokrin Cerrihisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, yöntemin özellikle riskli ameliyatlarda büyük avantaj sağladığını söyledi.

Türkiye’deki az sayıda kadın cerrahtan biri olan Prof. Erbil, bu sayede ameliyat yerini daha kolay bulabildiklerini belirterek şöyle konuştu:

“3 boyutlu yazıcı tıp sektöründe başka alanlarda kullanılmaya başladı. Biz de endokrin cerrahisinde ilk kez kullandık.3 boyutlu yazıcıdan çıktı almadan önce hastaya tomografi çekiliyor. Daha sonra bu ilaçlı tomografiden o görüntüler yazıcıya yüklenerek maket bölümü çıkartılıyor 3 boyutlu kitleyi hayal edebilmemiz için. Tomografide 2 boyutlu olarak metastazların nerede olduğunu görüyoruz ve tahmin ediyoruz ama elimizde 3 boyutlu çıktı olduğunda karşılaşacağımız metastazların nerede olduğunu daha iyi belirleyebiliyoruz. En azından özellikli vakalarda kullanılabilir. Her hasta ya da kanser türünde değil ama yayılmış, özellikli kanserlerde bizim ameliyat planını yapmamız için kullanılabilir.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde bu konuda hizmet verilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Erbil yöntemin maliyetini ve yapım sürecini de şöyle anlattı:

“Bunun yapılması 24 saat sürüyor. İstanbul Üniversitesinde böyle bir merkez var ve hizmet satıyorlar. Bu 300 TL civarında tutuyor. Gram ile hesaplanıyor ve gramı 10 Türk Lirası civarında.Çok büyük maliyetler değil. Bunu elde ettiğimizde aldığımız bilgiler çok değerli olduğu için maliyetli değil.

“AMELİYATTA KARŞIMIZA NE ÇIKACAĞINI BİLİYORUZ”

Tomografide, ultrasonda görülen görüntülerin 2 boyutlu olduğunu ve bu nedenle radyologların tariflerinin zaman zaman cerrahlar açısından yeterli olamadığını belirten Prof. Dr. Erbil bu modelin sağladığı avantajlar konusunda şunları söyledi:

“Tomografide, ultrasonda gördüğünüz her şey 2 boyutludur. Ultrasonda radyolog gözü ile çok net o kitlelerin nerede olduğunu görür. Ama onun tarifi tam bizim gözümüzde o kitlenin nerede olduğunu canlandırmaz. Mesela der ki, "Yemek borusunun ön tarafında kitle var." Onu ameliyatta görmek çok daha farklıdır. Bu tarz modelleme yapıldığı zaman. Burada bütün yapılar görüldüğü için çok daha net ameliyatta ne ile karşılaşacağımızı görebiliriz.Tiroid cerrahisi için dünyada bir ilk ama dünyada kemik cerrahisi, ortopedi, plastik cerrahide 3 boyutlu yazıcılar kullanılmaya başlandı. Ama bir merkez gerekiyor tabii bunun için. İstanbul Üniversitesinde de böyle bir merkez var.”