Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 3 milyona yakın kişinin kullandığı işitme cihazlarını eczaneden ve medikal mağazalardan vatandaşa direkt ücretsiz satış dönemi başlattı. Bugüne kadar vatandaşın cebinden ödediği ve daha sonra SGK’dan bedelini aldığı uygulama kaldırıldı. Yeni uygulamayla, SGK medikal mağazalar ve eczanelerle anlaşma imzalayarak vatandaşa ücretsiz satış imkânı sunacak.

SESSİZ DEVRİM SES VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun “Sağlıkta sessiz devrim” diye nitelediği tıbbi cihazlarların, ilaçlarda olduğu gibi, doktor reçetesiyle eczaneden ya da medikal mağazalardan direkt ücretsiz satışını sağlayan düzenleme işitme cihazlarını da kapsayacak. SGK, firmalarla anlaşma imzalayarak doğrudan satış dönemini başlatacak. Bu kapsamda en son yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde işitme cihazlarının fiyatlarını yüzde 30 oranında artıran SGK, firmalarla sözleşmeler imzalamaya başladı.

50 BELGE GEREKİYORDU

SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç, Türkiye’de binlerce işitme engelli vatandaşların ağır prosedürler altında cihaz alımı için çabaladığını belirterek, “Eski uygulamada işitme cihazı raporlanmış bir vatandaş, işitme cihazını satın aldığında cebinden tüm ücretini ödüyordu. Daha sonra 50 ayrı belgeyle birlikte SGK’ya başvurarak ödediği ücreti geri almak için çalışıyordu. Bu işitme engelli vatandaşlarımız için çok büyük zorluk anlamına geliyordu. Bazen sırf bu yüzden cihaz yenilemeye gitmeyen vatandaşlarımız oluyor.

CEPTEN ÖDEME DÖNEMİ KAPANDI

Yeni uygulama ile tüm bu zorlukları kaldırdıklarını söyleyen Orhan Koç, “Vatandaş aynı eczaneden ilaç alır gibi gidecek ilacını medikal cihaz satan firmadan alacak. Belgeleri de ücret tahsisi de SGK ile firma arasında yapılacak” dedi. Anlaşma için cihazların bedelini yüzde 30 oranında artırdıklarını belirten Orhan Koç, “Vatandaşlar geçmişe nispeten küçük bir fark ödeyerek işitme cihazını anında alabilecek. Prosedürler, cepten ödeyip sonra ücret geri alma dönemi bitti” diye konuştu.