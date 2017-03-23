3 santimlik saçtan hamilelik tahmini

Tüp bebek tedavisi gören bir anne adayından alınacak üç santimlik saç teli ile vücudundaki hormonlar ölçülerek hamile kalıp kalamayacağı yorumlanabilecek… Nottingham Üniversitesi’nden bilim insanları hormon seviyelerinin saç telinden ölçülmesinin tüp bebek tedavisi sırasında gebelik olasılığının anlamlı derecede tahmin edilmesine imkan sağladığını ortaya koydu. Bu teknik doktorlara tükürük, kan ve idrar testlerine göre daha güvenilir sonuçlar sağlıyor.

KORTİZOLE MÜDAHELE EDEREK DÜŞÜREBİLECEKLER

Elde edilen sonuçlara göre; uzun dönem kortizol seviyelerinin yaşam tarzından etkilendiği, yapılan diyetin, egzersizin, kafein alımının ve stresin üreme sonuçlarını etkileyebilecek çok önemli bir role sahip olduğu tespit edildi. Bilim insanları kortizole müdahale edilerek düşürülmesinin, infertilite tedavisi sonuçlarının daha iyiye taşınabileceğine inanıyorlar.

Yapılan analizlerdeki sonuçlarda, her iki kortizol ölçüm tipinden saç teli kortizol ölçümümün aksine, kısa dönem tükürük kortizol ölçümlerinin gebelik ile ilgisi olmadığı tespit edilmiş.

SAÇ TELİNDE GÜNLÜK DEĞİŞİM OLMUYOR

Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, kortizol seviyesinin saçtan ölçülmesi ile ilgili şu açıklamaları yaptı: “Vücutta son üç ayda kortizol yüksek olduğu zaman biz bunu en iyi saç telinde tespit edebiliyoruz. Kortizol aynı zamanda tükürükte ve kanda da tespit edilebiliyor. Ama kanda son üç ayın yüksek olduğu anlaşılmıyor. Yani sadece o gün yükselmişse, yüksek sonuç veriyor ve yanıltabiliyor. Aynı zamanda günlük değişim de gösterebiliyor. Örneğin kortizolün en düşük olduğu zaman gece yarısıdır, en yüksek olduğu zaman da sabahın ilk saatleridir. Bunlar da tükürük ve kan ölçümlerine yansıyabiliyor. Saç telinde ise böyle günlük değişim göstermiyor. Son üç ayın yeksek seyrettiğinin en önemli analiz noktası saç telidir. Bir de 3 santimlik saç telinin incelenmesiyle ortaya çıkıyor olması hasta açısından da daha kolay. Kanın ve tükürüğün analizine göre kişinin saç telini vermesi çok daha rahat oluyor.”

ÜREME FONKSİYONLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Op. Dr. Seval Taşdemir, “Son yıllarda vücuttaki stres hormonunun, tüp bebek tedavisindeki etkisi üzerine yapılan çalışmalarda, kortizol hormonunun belirleyici rol aldığı anlaşılmış. Üreme fonksiyonları üzerine olumsuz etkisi var. Ayrıca yüksek kortizol değerinin gebelik şansını düşürmesinin yanında kalp damar hastalıkları, felç, diyabet gibi birçok hastalık içinde risk taşıdığı anlaşılmıştır. Kortizol hormonunun saçtan tespit edilebilmesi, özellikle tüp bebekte gebelik şansını gösterebilmesi açısından çok güzel bir çalışma. Eminim ilerleyen zamanlarda destekleyici yeni çalışmalar da yapılacaktır” dedi.