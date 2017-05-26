3D yazıcılar kısırlığa çözüm olacak!

3D yazıcı ile üretilen yumurtalık implantları aracılığıyla doğurganlığı sağlanan infertil farelerin sağlıklı yavru fareler doğurması, kanser tedavisi sırasında üreme sistemleri zarar gören ve çocuk doğurmak isteyen genç kadınlar için umut ışığı olabilir. Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir: “Bu yöntem, ilerleyen zamanlarda insanlar üzerinde uygulanabilecek ve doğuştan yumurtalıkları olmayan veya tedaviler sonucu dokularını kaybeden hastaların kurtarıcısı olacaktır” diyor.

Tıp dünyasının yakından takip ettiği 3 boyutlu yazıcılar, doku transferleri sonrasında organ transferi ve kanser tedavisi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. 3D yazıcılar kullanarak kısırlığı önleyen doktorlar testlerinde başarılı olmaya başladı.

Sentetik yumurtalık yaptılar

3D yazıcı ile üretilen yumurtalık implantları aracılığıyla doğurganlığı sağlanan infertil farelerin sağlıklı yavru fareler doğurdukları gösterildi. Araştırmacılar, olgunlaşmamış yumurta hücreleri içeren küçük, sıvı tutan foliküllerle doldurulan, jelatinden yapılmış iskeletleri 3D teknolojisi ile basarak sentetik yumurtalık yarattılar.

Bir haftada kan dolaşımı oluştu

Cerrahi yöntemle yumurtalığı alınmış olan farelerde yapılan testlerde, implantların bir hafta içinde kan dolaşımına katıldığı ve jelatin yapı içerisinden, üretilmiş olan yumurtaların gözeneklerden salıverildiği gösterildi. Böylelikle kanser tedavisi sırasında üreme sistemleri zarar görmüş olan genç kadınlarda yapay yumurta üretimi konusunda bir adım daha atılmış oldu.

Amaç genç hastalarda doğurganlığı tekrar sağlamak

Chicago Northwestern Üniversitesi’nden Teresa Woodruff; “Umarız bu biyoprotezler bir gün gerçekten geleceğin yumurtalıkları olur. Projenin amacı kanser tedavisi görmüş olan genç hastalarda endokrin sağlığını ve doğurganlığı tekrar sağlamak” dedi.

Yapay yumurtalık implantasyonundan sonra çiftleştirilen fareler, üçü implantlardan salınan yumurtalar sayesinde yavruladı. Yavru fareler anne sütüyle beslendi ve sonrasında sağlıklı yavrular vermeye devam etti.

“Dışarıdan hormon takviyesine gerek kalmıyor”

Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir: “Northwestern Üniversitesi ile McCormick Mühendislik Fakültesi iş birliğiyle yapılan çalışmada; yumurtalık dokusu yapay olarak üretilmiş ve yapay olarak üretilen yumurtalık dokusu gelecekte yumurtalık kanseri ile karşı karşıya kalan tüm hastalar için oldukça ümit verici olmuştur. Üç boyutlu yazıcılarda üretilen yapay yumurtalık dokusuna (biyoprotez) erken evredeki yumurta hücreleri konularak farelerin üreme kanallarına yerleştiriliyor ve vücut içerisinde yapay yumurtalık dokusunda olgunlaşan yumurtalardan gebelik elde edilebiliyor. Hidrojel tabakadan üretilen bu doku, fare vücuduyla birebir uyumu sağlamış ve kanlanması gerçekleşmiş. Olgunlaşan yumurtalar doğal dokuda gibi fonksiyon görmüş ve sağlıklı fareler dünyaya gelmiştir. Bu yüzden dışarıdan hormon takviyesine dahi gerek kalmamıştır. Bu yöntem, ilerleyen zamanlarda insanlar üzerinde uygulanabilecek ve doğuştan yumurtalıkları olmayan veya tedaviler sonucu dokularını kaybeden hastaların kurtarıcısı olacaktır” diyor.