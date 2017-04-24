Wellcare
Wellcare

3M Türkiye Sağlık Ürünleri Grubu Direktörlüğüne, Mahmut Oğuzcan atandı

3M Türkiye Sağlık Ürünleri Grubu Direktörlüğüne, Mahmut Oğuzcan atandı Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

3M Türkiye Sağlık Ürünleri Grubu Direktörlüğüne, 2016 yılı Ağustos ayından bu yana 3M Türkiye Medikal Ürünleri Grubu Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Mahmut Oğuzcan atandı.

2004 yılında Ford Otosan’da iş yaşamına başlayan ve 2012 yılından bu yana 3M bünyesinde çeşitli kademelerde görev yapan Oğuzcan,  3M Türkiye’deki kariyerine Elektronik ve Enerji Ürünleri Grubunda, satış temsilcisi olarak başladı. Ardından aynı bölümde Müşteri Süpervizörü, Satış Lideri, Satış ve Pazarlama Süpervizörü olarak çeşitli görevler üstlendi ve 2015 yılı Kasım ayında Elektronik ve Enerji Ürünleri Grubu Satış ve Pazarlama Müdürü oldu.

Giderek daha da fazla sorumluluk gerektiren görevlerde bulunan Oğuzcan 2016 yılı Ağustos ayında 3M Türkiye Sağlık Ürünleri Grubuna geçerek, Medikal Ürünleri Grubu Satış ve Pazarlama Müdürü görevini üstlendi. 2003 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Oğuzcan, 2016 yılında ise Koç Üniversitesi’nde mini MBA Programına katıldı. Mart 2017 itibariyle 3M Türkiye Sağlık Ürünleri Direktörü olan Mahmut Oğuzcan, evli ve bir kız çocuk babasıdır.


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla