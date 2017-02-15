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4 ilde Fetö / PDY operasyonu 11’i doktor 30 sağlık çalışanı, adliyeye sevk edildi

4 ilde Fetö / PDY operasyonu 11’i doktor 30 sağlık çalışanı, adliyeye sevk edildi Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 eski sağlık çalışanı adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 10 Şubat’ta Eskişehir, Bursa, Isparta ve Giresun’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan, eski Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri H.F. ile “örgüt ablaları” ve FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 30 sağlık çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Adalet Sarayına getirilen 11’i doktor 30 zanlının savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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