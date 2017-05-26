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5 bin kutu kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirildi

5 bin kutu kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirildi Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı yapılan operasyonda 5 bin kutu kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri, Bursa Orhangazi ve İstanbul Bağcılar’da belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonlarda 5 bin kutu kaçak vücut geliştirmede kullanılan yağ yakıcı ve kas yapıcı ilaç ele geçirildi.

İlaçların satışı yasak olduğu için Türkiye’ye kaçak yollardan getirildiği belirlendi.

İlaçların ayrıca 2014 yılında İzmir’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden vücut geliştirme sporcusu Çağlar Çamin ölümüne neden olan ilaçlar olduğu tespit edildi.


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