İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı yapılan operasyonda 5 bin kutu kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri, Bursa Orhangazi ve İstanbul Bağcılar’da belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonlarda 5 bin kutu kaçak vücut geliştirmede kullanılan yağ yakıcı ve kas yapıcı ilaç ele geçirildi.

İlaçların satışı yasak olduğu için Türkiye’ye kaçak yollardan getirildiği belirlendi.

İlaçların ayrıca 2014 yılında İzmir’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden vücut geliştirme sporcusu Çağlar Çam‘in ölümüne neden olan ilaçlar olduğu tespit edildi.