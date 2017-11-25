5. Dijital Sağlık Zirvesi’ne sayılı günler kaldı! DHS Turkey, 21 Aralık’ta

2012 yılından beri düzenlenmekte olan Türkiye’nin ilk Dijital Sağlık Zirvesi 21 Aralık’ta Uniq İstanbul’da gerçekleşecek. Zirvede, bu yıl Hasta Odaklı Dijital Sağlık Yaklaşımları, Giyilebilir Teknolojiler, Sağlık Hizmetlerinde Paradigma Değişimi, Teknoloji ve Dijital Sağlığın Yükselişi, Giyilebilir Cihazlar, İlaç Sektöründe Global Kampanya Hikayeleri ve Dijital’in Gücü, Sağlık Çalışanlarının Dijital Mecraları Kullanımı, İnteraktif ve Dijital Tıp Eğitimi, Sağlık Sisteminde Dijital Devrim, Sağlık Organizasyonlarının Geleceği, Dijital Sağlığa Yapay Zeka Dokunuşu gibi birçok farklı konu yer alacak.
21 Aralık’ta gerçekleşecek zirvede DHS Koordinatörü Dr. Kıvılcım Kayabalı, Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, Healthcare Paradigm Başkanı Dr. Zakiuddin Ahmed, Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Aksoy, Op.Dr. Gökçen Erdoğan, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elgiz Yılmaz Altuntaş, Öğlen Öğren TV Proje Direktörü, Aile Hekimi Dr. M. Gökhan Kara, Samsung Electronics Türkiye Bilgi Teknolojileri ve Mobil İletişim Ürün Strateji Direktörü Anıl Öztekin, Bilim ve Sağlık Habercisi Esra Öz, Idecon Idea &Congress Kurucusu Yaprak Yapsan, Kişisel Marka İtibar ve İmaj Danışmanı Rüzgar Mira Okan, Danışman ve Yazar Murat Yeşildere, SASDER Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Melih Bulut, Amgen Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman gibi isimler konuşmacı olarak yer alacak.
İlaç sektörünün başarılı projelerinin de konuşulacağı zirvede GSK İlaç firmasından Global Takımı Medikal Direktörü Dr. Burkay Adalığ, İletişim ve Hasta İlişkileri Lideri İrte Alptekin, Sanofi Dijital ve Çoklu Kanal Pazarlama Müdürü Serli Çubukçu, Bayer HealthCare Pazarlama Müdürü Pelin İçil konuşmacı ve panelist olarak katkı sunacaklar. Türkiye’nin ilk ve tek Dijital Sağlık Zirvesi’nde yer almak için veya gelişmeler ile iligili bilgi almak için www.dhsturkey.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya üzerinden #DHSTurkey etiketinden takip edilebilecek.
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