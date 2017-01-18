50 yıldır cryo tüpü içinde ‘çözülmeyi’ bekliyor!

50 yıldır cryo tüpü içinde ‘çözülmeyi’ bekliyor! Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Dünyanın bedeni cryo tüpü içerisinde bekletilen ilk insanı olan Dr. James Bedford, 1977 yılından bu yana ‘istifini bozmadan’ teknolojinin hayata geri dönmesini sağlayacak kadar ilerlemesini beklemeye devam ediyor. Emekli Berkeley Üniversitesi akademisyeni Dr. James Hiram Bedford, akciğerlerine de metastaz yapan böbrek kanserinin tedaviye cevap vermemesinin ardından kendisini ‘dondurma’ kararı aldığında 73 yaşındaydı.

Robert Prehoda, biofizikçi Dante Brunoi ve Kaliforniya Canlı Dondurma Topluluğu Başkanı Robert Nelson’un gözetiminde, 12 Ocak 1967’deki vefatı esnasında dolaşımı yapay makineler tarafından devam ettirilen Bedford’un bedeni, ‘ebedi’ ikametgahı olacak sıvı nitrojenin içerisine nakledilmeden önce buz üzerinde soğutuldu.

Bedeninin cryo tüpüne konduğu günden bu yana resmen ölü kabul edilen Bedford, tıbben ise ‘tam anlamıyla’ ölü sayılmıyor. Uzmanlar, dondurma işleminin ardından insanları organlarına zarar vermeden hayata döndürmenin bir yolunu bulduğunda Bedford’ın uyandırılması için gereken işlemlere başlanacak. (Kaynak: Sputnik)

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