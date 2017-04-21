Wellcare
Wellcare

50 yıldır kullanılan Valproat adlı ilaç 4 bin kusurlu doğuma yol açmış olabilir

50 yıldır kullanılan Valproat adlı ilaç 4 bin kusurlu doğuma yol açmış olabilir Paylaş :

  |   Kategori: Farmasötik / İlaçlar, Sağlık Gündemi

Fransa’da yapılan bir araştırmada, epilepsi ve bipolar bozukluk tedavisi için kullanılan bir ilacın, 4 bin 100 bebeğin kusurlu doğumuna neden olmuş olabileceği ortaya çıktı. Fransa Ulusal İlaç Güvenliği Kurumu’nun araştırmasına göre, Valproat adlı ilacı kullanan hamilelerin bebeklerinin eksik gelişim ya da kusurlu oluşumla doğma ihtimali normalin dört katı. İlaç Fransa’da 1967’den bu yana kullanılıyor. Araştırmayı yürüten ekipten Dr. Mahmoud Zureik “Çalışma, Valproat’ın yüksek oranda teratojenik riski olduğunu ortaya koydu” dedi.

İlaç ve yabancı maddelerin anne karnından plasenta yoluyla bebeğin dolaşımına geçmesi sonucu bebekte biçim bozuklukları ve noksan gelişme sonucu kendini gösteren bozukluklara “teratojenik etki” deniyor. Doktorlar ilacı, hamile ya da çocuk doğurmayı düşünen kadınlara vermemeleri konusunda uyarıldı.


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla