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6 sağlık çalışanına FETÖ’den gözaltı

6 sağlık çalışanına FETÖ’den gözaltı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Isparta’da FETÖ operasyonunda 5’i meslekten ihraç edilen 6 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5’i meslekten ihraç edilen 6 sağlık çalışanı yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle ilişkili olduğunu belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda 5’i meslekten ihraç edilen 6 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.


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