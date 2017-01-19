8 yılda 370 bin ton kaçak et yakalandı

Türkiye’de son 8 yılda ele geçirilen toplam kaçak et miktarının 370 ton olduğu bildirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in verdiği bilgiye göre, 2008-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerince Türkiye sınırlarından yasadışı yollarla girerken yakalanan et ve et ürünleri miktarının 370 bin ton oldu.

Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik’in CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun yazılı soru önergesine verdiği yanıta göre; Türkiye’de yasa dışı canlı hayvan ve hayvansal ürün girişini önlemek amacıyla her türlü denetim ve kontrol mekanizmaları yoğun bir şekilde yürütülüyor. 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile canlı hayvan ve hayvansal ürün kaçakçılığı ile ilgili caydırıcı önlemler alındığını kaydeden Bakan Çelik, yanıtında şu bilgilere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan © AA/ Mehmet Ali Özcan Erdoğan: Et fiyatları almış başını gidiyor Bakanlığımızca Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yapılarak canlı hayvan ve hayvansal ürün kaçakçılığının önlenmesi konusunda ortak çalışmalar yapılmakta ve Ülkemiz sınırlarından kaçak canlı hayvan ve hayvansal ürün girişi önlenmeye çalışılmaktadır. 5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ gereği, kaçak getirilen canlı hayvan ve ürün sahipleri hakkında 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ hükümlerine göre işlem yapılmak üzere savcılığa suç duyurusunda bulunulmakta, kaçak olarak yurda girdiği tespit edilen canlı sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçiler resmi veteriner hekimler tarafından gerekli kontrol ve muayeneleri yapıldıktan sonra en yakın kesimhanede kestirilerek mülkiyeti kamuya geçirilmektedir.

Gümrük İdaresince, ilgili mahkemeden tasfiye kararı alındıktan sonra imhası yönünde karar verilen canlı hayvan ve hayvansal ürünler imha edilmektedir.” Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2008-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerince Türkiye sınırlarından yasadışı yollarla girerken yakalanan et ve et ürünleri miktarının 370 bin ton olduğunu bildirdi. Çelik, “Bakanlığımızca hazırlanan ve 2016 Ekim ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılan ‘Milli Tarım Projesi’ ile tarımda yapısal sorunların giderilmesi, planlı üretime geçilmesi, tarımsal ithalatın azaltılarak ihracatımızın artırılması ve tarımsal hasılamızın artırılması amaçlanmaktadır” dedi.

Milli Tarım Projesi kapsamında “Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli”nin uygulamaya geçileceğini belirten Çelik, bu kapsamda; Mera Hayvancılığı Yetiştirici Bölgeleri, Damızlık Düve Üretim Merkezleri Kurulması, Damızlık Koç-Teke Üretim Merkezleri Kurulması, Damızlık Manda Üretim Merkezleri Kurulması ve Hastalıktan Ari Bölgelerin Genişletilmesi Projelerinin yürütüleceğini kaydetti. Çelik, “Bakanlığımızca başlatılan yeni projeler ve mevcut çalışmalar kapsamında hayvancılığa önemli destek ve teşvikler sağlanması, hayvancılığın geliştirilmesi, verimve kalitenin arttırılması planlanmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda hayvancılık sektörünün gelişmesi’ ile birlikte istihdam artışına da katkı sağlanmış olacaktır” dedi.