9 bin kişi ‘İlacım nerede?’ diye sordu

TİTCK, bu yıl ilacını bulamayan hastalardan gelen 9 bin ilaç başvurusu ve 35 bin ilaçla ilgili bilgi talebine cevap verdi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bu yıl ilacını bulamayan hastalardan gelen 9 bin ilaç başvurusu ve 35 bin ilaçla ilgili bilgi talebine cevap verdi. Gazete Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre; ilaç arayan hastalar, ilaçların bulunduğu en yakın eczanelere yönlendirildi. TİTCK, sosyal medya hesaplarına gelen ilaç tedarik sorunlarını da değerlendirmeye aldı. Talepler sosyal medya üzerinden direkt yapılmasa bile bakanlık çalışanları hashtag’leri tarayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Bakanlık personeli #İlaç #kanser #acil #sağlıkbakanlığı gibi hashtag’ler üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, yönlendirme yaptı. Ecza depolarıyla iletişime geçilerek ihtiyaç sahibine en yakın eczanelere ilaç gönderildi.

Bakanlık, hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçlara kolay ve hızlı erişim sağlamak için “İlacım nerede?” uygulamasını kullanmalarını önerdi. İlk etapta meme kanserli hastalara hizmet veren uygulama artık tüm hastaların kullanımına açıldı. Akıllı cihazlara indirilebilen “İlaç Takip Sistemi” uygulaması ile vatandaş hangi ilaca nasıl ulaşabileceği konusunda daha hızlı bilgi sahibi olabiliyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulamada ilacın fotoğrafı ya da elle sorgulama mevcut. İlacın barkod ve seri numarasıyla işlem gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar, kullandıkları ilacın yan etkileri konusunda da şikâyette bulunabiliyor.