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ABD Multiple Skleroz (MS) için yeni bir ilaca onay verdi

ABD Multiple Skleroz (MS) için yeni bir ilaca onay verdi Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi Multipl Mkleroz hastalığının nükseden ve primer progresif türüne karşı bir ilaca onay verdi.

Beyin vücut ilişkisini engelleyen MS hastalığı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi hastalara ve yakınlara umut olabilecek yeni bir ilacı onayladı. MS’in özellikle şiddetli bir türüne ve primer-progresif MS’e yönelik olarak çıkartılacak bu ilacın deneysel aşamada gerileme gösterdiği tespit edildi.

Ocrevus adındaki yeni ilaç hastalığın ilerleme hızını yavaşlattı. Primer-progresif MS için tedavi anlamına gelmediği belirtilen Ocrevus’un sadece semptomları yavaşlattığı ve bazı hastalarda hastalığın nüksetme oranlarını düşürdüğü belirtildi. Ocrevus nükseden ve primer-progresif MS türleri için ABD’de onay alan ilk ilaç oldu.


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