ABD sıtma aşısı geliştiriyor

ABD sıtma aşısı geliştiriyor Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

ABD sıtmayla mücadele için yeni bir aşı geliştirdi. Uzmanlar, “Tam teşekküllü bir aşı için yıllar gerekir ama büyük bir adım atıldı” diyor.

Sıtma hastalığı için geliştirilen yeni bir aşı, sağlık dünyasında büyük ilgi uyandırdı. ABD’de Seattle Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi’nde genetiği değiştirilen zayıflatılmış sıtma parazitinin insan vücudundaki yaşam döngüsünü tamamlayamadan etkisiz hale getirilmesi sağlandı.

BBC’nin haberine göre deneylerde on kişi canlı kobay olarak yer aldı. Canlı kobaylardan hiçbirinde sıtma hastalığı ortaya çıkmadığı gibi ciddi bir yan etkiye de rastlanmadı.

Londra Hijyen ve Tropikal  Tıp Okulu’ndan Sir Brian Greenwood, bu gelişmenin ileride tam teşekküllü aşı geliştirebilmek için bir ilk adım olduğunu ve gerçek aşı için yıllar gerekeceğini söyledi.

Greenwood yeni aşının henüz sahada kullanılmadığını ve onaylanması için sıtma sineği tarafından ısırılmış en az 200 hasta üzerinde denenmesi gerektiğini hatırlattı.

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