ABD’de Cumhuriyetçilerin sağlık yasa tasarısı ilk engelleri aştı

ABD Temsilciler Meclisi Paul Ryan liderliğindeki bir grup Cumhuriyetçinin hazırladığı “Amerikan Sağlık Yasası” (AHC) başlıklı yasa teklifi, Mali Tedbirler ile Enerji ve Ticaret komitelerinde onaylandı.

Eski Başkan Barack Obama’nın hayata geçirdiği “Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Reformu”nun (ACA) iptalini öngören yasa tasarısı, Mali Tedbirler Komitesinde yaklaşık 18 saat süren görüşmeler sonunda yapılan oylamada 16’ya karşı 23 oy alarak kabul edildi. Enerji ve Ticaret Komitesi ise teklifi 28 saatten fazla süren oturumda 23’e karşı 31 oyla onayladı.

Temsilciler Meclisi’nin gelen kurulunda oylanabilmesi için önce alt komitelerden geçmesi gereken tasarı, böylece önündeki engellerden ikisini aşmış oldu.

HASTANELER DESTEKLEMİYOR

Öte yandan, ülkede tasarıya yönelik muhalefetin giderek büyümesi, Temsilciler Meclisi’nde elde edilen bu başarıyı gölgede bıraktı.

ABD’nin en büyük sağlık organizasyonlarından Amerika Hastaneler Derneği ve Amerikan Tıp Derneği, milyonlarca Amerikalının sağlık sigortasını kaybetmesine yol açabilecek tasarıyı desteklemeyeceklerini açıkladı. Ayrıca, yeni sağlık sigortası sisteminin ne kadara mal olacağına yönelik araştırmaların henüz tamamlanmamasına rağmen oylama sürecine başlanması sert eleştirilere maruz kaldı.