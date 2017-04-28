ABD’de ölüm oranı beyazlar arasında daha mı yüksek?

ABD, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmasına karşın, nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan çalışan, beyaz nüfusun en büyük sıkıntılarından birine karşı çözüm geliştirebilmiş değil.

Princeton Üniversitesi’nden Anne Case ve Angus Deaton isimli iki ekonomistin yaptığı bir çalışmaya göre, orta yaşlı beyaz ABD’lilerin ölüm oranı, siyahi ya da Hispanik nüfusun üzerinde.

Birçok ülkede, son 50 yıl içerisinde yaşam süresinin uzadığı görülürken, 45-54 yaş grubundaki beyaz ABD’lilerde ise bunun tam tersi bir eğilim söz konusu.

New York’taki Columbia Üniversitesi’nden istatistikçi Andrew Gelman, “Beyazların mavi yakalı işleri kaybettikçe dünyada yeri olmadığı hikayesi çok popüler. Hayatımın önemli bir bölümünde bu hikayeyi dinledim” diyor.

Ancak Gelman, son araştırmada öne çıkarılan bulgu bu olsa da aslında eldeki verilerin durumun hiç de bu kadar basit olmadığını ortaya koyduğuna dikkat çekiyor.

Araştırmanın temel bulgusu 45-54 yaş grubuyla ilgili olmasına karşın bu grup içerisindeki ortalama yaş düzeyinin ise son 15 içinde değiştiği görülüyor.

İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda nüfus patlaması görüldü ve bu dönemde dünyaya gelenler artık daha ileri yaştalar.

Bu da, 45-54 yaş grubu içinde 2000’li yılların başında 40’larının ortasında olanların 2015 yılına gelindiğinde 40’lı yaşlarının sonuna, hatta 50’lerinin başına ulaştığı anlamına geliyor.

Gelman, “Bu dönemde hayatınızı kaybetme olasılığı her yıl yüzde 8 oranında artıyor. En önemli bulgu, (orta yaşlı beyazlarda ölüm oranının) arttığı yönünde. Ancak yaşa göre ayarlandığında aslında bu oranın yatay kaldığı görülüyor” diyor.

Ve elde edilen bulgular, cinsiyetlere göre dağıtıldığında ise aslında orta yaş beyazlarda ölüm oranının erkeklerden çok, kadınlar da arttığı görülüyor.

Dikkatleri, orta yaş beyazlarla ilgili bulgular çekerken, ölüm oranlarıyla ilgili veriler, kadınların genel eğilim açısından çok daha büyük önem taşıdığını gösteriy

Case ve Deaton’ın çalışmasına yönelik eleştiriler olmasına karşın, bu çalışma bazı önemli verileri de ortaya koyuyor.

Orta yaşlı beyaz ABD’li kadınlarda ölüm oranındaki artışı araştıran Urban Institute’tan Dr Nan Astone, “Görülen artışın yarısının aşırı dozdan kaynaklandığı, diğer yarısının ise kardiyovasküler hastalıklar ile sigara, aşırı yemek yeme ve içkiye bağlı rahatsızlıklardan geldiğini tespit ettik” diyor. (BBC)