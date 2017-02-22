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ABD’de sivrisinek aşısı için gönüllüler aranıyor

ABD’de sivrisinek aşısı için gönüllüler aranıyor Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), yeni geliştirdiği sivrisinek aşısı için 60 gönüllü arıyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), İngiliz iki firma tarafından geliştirilen ve sivrisinek salyası yoluyla bulaşan tüm hastalıklara karşı toplu olarak etki göstereceği öne sürülen yeni bir aşının test aşaması için 60 gönüllü arıyor.

NIH’nin Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü araştırmacıları tarafından gönüllüler üzerinde yapılacak testin iki aşamadan oluşacağı belirtiliyor. Vücuduna yeni geliştirilen aşı enjekte edilen gönüllüler, daha sonra hastane ortamında özel cihazlar yardımıyla, herhangi bir hastalık taşımayan sivrisinekler tarafından ısırılmaya maruz bırakılacak.

Araştırmacılar, yeni aşının, sivrisinek salyasına karşı vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirerek bu yolla bulaşabilecek tüm hastalıklara karşı vücut direncini artırmayı hedefliyor.

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