AB’den kanser ilacı fiyatına soruşturma

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Aspen Pharma’nın kanser ilaçları fiyatlandırmasına yönelik resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılacak incelemede, AB Komisyonu, şirketin hayat kurtaran 5 farklı kanser ilacındaki fiyat uygulamalarıyla piyasadaki hakim pozisyonunu kötüye kullanıp kullanmadığını araştıracak.

AB Komisyonu’na, söz konusu şirketin kanser ilaçlarının fiyatlarını birkaç kat artırdığı yönünde şikayetler yönlendiriliyordu.

AB’de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi üye ülke kurumlarıyla beraber AB Komisyonu’nda da bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede kartel gibi rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse, buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.