Uluslararası bir marka olma yolunda yenilikçi ürün ve hizmetleri, cesur ve öncü girişimleriyle dokunduğu hayatları iyileştirmek için çalışmalarını tutkuyla sürdüren Abdi İbrahim, yeni atamalarla yönetim kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

105 yıldır dokunduğu hayatları iyileştirmek için tutkuyla çalışan ve yatırımlarına hız kesmeden devam eden Abdi İbrahim, 3 bin 500’e yakın çalışanıyla Türk ilaç sektörünün en büyük oyuncusu konumunda.

2015 yılında, 100 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio’nun temelini atan Abdi İbrahim, ilk kez Türkiye dışında üretime geçtiği Kazakistan’daki fabrikasının ardından Cezayir’deki fabrika yatırımına tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılını yatırım ve istihdam yılı ilan eden Abdi İbrahim, 2020 vizyonu çerçevesinde belirlediği yurt içi ve yurt dışı büyüme hedeflerine; yönetim kadrolarında yaptığı yeni işe alımlar ve atamalarla emin adımlarla ilerliyor.

Abdi İbrahim’de yeniden yapılanan birimlerin başında Tüketici Sağlığı Pazarlama Satış Direktörlüğü geliyor. Bu değişiklikle birlikte Göz (Oftalmoloji) grubu kurularak, Temel Ürünler I ve Merkezi Sinir Sistemi II bölüm müdürlükleri de direktörlük olarak yeniden yapılandırıldı.

2020 Vizyonu Kapsamında Geleceğin Ekipleri Kuruldu

Abdi İbrahim’in odaklandığı büyüme alanlarından birini de Sağlık Ürünleri oluşturuyor. Bu çerçevede bu tedavi alanı Tüketici Sağlığı Direktörlüğü olarak yapılandırıldı ve Reformed Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yapan Şenay Erberdi, Tüketici Sağlığı Pazarlama ve Satış Direktörü olarak atandı. Bu değişimle birlikte şirketin uzun vadeli stratejileri çerçevesinde büyüme fırsatlarını daha iyi değerlendirmek ve terapötik alanlardaki etkinliği artırmak amacıyla Ömür Salman Oftalmoloji ve Üroloji Bölüm Direktörü olarak atanırken, Bahadır Ahmet Özazar Temel Ürünler Bölüm Direktörü ve Cenkay Türedi Merkezi Sinir Sistemi bölümlerinden sorumlu Bölüm Direktörü olarak atandı. Yeniden yapılanma kapsamında ayrıca; Volkan Mustafa Ticari Operasyonlar Direktörü, Çiğdem Şahinbaş Yılmaz Özel Uzmanlık ve Onkoloji Bölüm Direktörü, Çiğdem Akyürek Ruhsatlandırma ve Pazar Erişim Direktörü, Emre Vural Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörü, Nurdan Ekmen İç Denetim Direktörü, Ali Alaltun ise Yatırımlar ve Uluslararası Pazarlar Finans Direktörü olarak görev yapmaya başladı.

Şenay Erberdi – Tüketici Sağlığı Pazarlama ve Satış Direktörü

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 1998 yılında mezun olan Şenay Erberdi, Yeditepe Üniversitesi’nde MBA Programı’nı tamamladı. İlaç sektöründeki kariyerine 2001 yılında Biosel İlaç’ta Grup Ürün Müdürü olarak adım atan Erberdi, sırasıyla; Berko İlaç’ta OTC Grubu’nda Pazarlama Müdürü, Kopaş Kozmetik’te Kıdemli Ürün Müdürü ve Ticari Pazarlama Müdürü, Ali Raif İlaç’ta Tüketici Sağlığı ve Kardiyovasküler & Diyabet İş Birim Müdürü olarak çalıştı. Son olarak Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’da Tüketici Sağlığı İş Birimi Müdürü olarak çalışan Erberdi, Abdi İbrahim’de Reformed Pazarlama ve Satış Direktörü olarak göreve başladı. Sağlık Ürünleri tedavi alanının Tüketici Sağlığı Direktörlüğü olarak yapılandırılması ile birlikte Ocak 2017 tarihi itibariyle Şenay Erberdi, Tüketici Sağlığı Pazarlama ve Satış Direktörü olarak atandı.

Cenkay Türedi – Merkezi Sinir Sistemi Bölüm Direktörü

Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden 1999 yılında mezun olan Cenkay Türedi, kariyerine Becton Dickenson bünyesinde Satış Temsilcisi olarak başladı. Türedi kariyerine sırasıyla Lilly İlaç’ta Satış Temsilcisi, Sanofi İlaç’ta Ürün Müdürü, Janssen Cilag’da Hematoloji Grup Ürün Müdürü ve daha sonra Satış Müdürü olarak devam etti. Abdi İbrahim bünyesine 10 Ekim 2016 tarihinde Merkezi Sinir Sistemi Bölüm Müdürü olarak katılan Cenkay Türedi, 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle Merkezi Sinir Sistemi Bölüm Direktörü olarak atandı.

Bahadır Ahmet Özazar – Temel Ürünler Bölüm Direktörü (Asteria, Boreas ve Kairos)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden 1996 yılında mezun olan Bahadır Ahmet Özazar, ilaç sektörüne 1998 yılında Eczacıbaşı Rhone Poulenc’te Tıbbi Tanıtım Temsilcisi olarak adım attı. Özazar sırasıyla; Eczacıbaşı Rhone Poulenc’te Kıdemli Tıbbi Tanıtım Temsilcisi, Aventis’te Bölge Müdürü ve sonrasında Satış Müdürü, Eczacıbaşı İlaç’ta Bölüm Müdürü ve sonrasında Bölüm Direktörü, Adeka İlaç’ta ise Bölüm Müdürü olarak çalıştı. Bahadır Ahmet Özazar son olarak Birgi Mefar firmasında Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yaptıktan sonra 10 Ekim 2016 tarihinde Temel Ürünler Bölüm Müdürü olarak Abdi İbrahim ailesine katıldı. Özazar, 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle de Temel Ürünler Bölüm Direktörü olarak görevini sürdürüyor.

Ömür Salman – Oftalmoloji ve Üroloji Bölüm Direktörü

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Işık Üniversitesi’nde Executive MBA yüksek lisans programını tamamlayan Ömür Salman kariyerine 2000 yılında Deva İlaç’ta Ürün Müdürü olarak başladı. Sırasıyla Sanovel ve Johnson & Johnson firmalarında Ürün Müdürü olarak görev aldı. 2005 yılı itibariyle Novartis’te Ürün Müdürü ve Kıdemli Ürün Müdürü olarak kariyerine devam eden Salman, 2012 – 2014 yılları arasında Satış Müdürü ve son olarak Novartis Oftalmoloji Grubunda Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. Abdi İbrahim bünyesine 28 Haziran 2016 tarihinde Oftalmoloji Bölüm Müdürü olarak katılan Ömür Salman, 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle Oftalmoloji ve Üroloji bölümlerinden oluşan yeni bir direktörlük kurulması ile birlikte Oftalmoloji ve Üroloji Bölümlerinden Sorumlu Bölüm Direktörü olarak atandı.

Çiğdem Şahinbaş Yılmaz- Özel Uzmanlık ve Onkoloji Bölüm Direktörü

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Çiğdem Yılmaz, daha sonra Moreno Enstitüsü’nde Psikodrama çalışmaları yaptı. Aynı yıl ilaç sektörüne Servier’de Tıbbi Tanıtım Temsilcisi olarak adım atan Yılmaz, daha sonra Erkim İlaç firmasına geçerek burada toplam 23 yıl 9 ay görev yaptı. 1992 yılında göreve başladığı Erkim İlaç firmasında sırasıyla; Onkoloji Tanıtım Temsilcisi, Ürün Müdürü, Kıdemli Ürün Müdürü, Onkoloji Grup Müdürü ve Farma Bölüm Müdürü olarak görev yaptı. Erkim İlaç’ta son olarak Medikal ve Pazarlama Müdürü olarak çalışan Yılmaz, 2016 yılında Abdi İbrahim bünyesine katılarak Özel Uzmanlık ve Onkoloji Bölüm Direktörü olarak görev yapmaya başladı.

Volkan Mustafa – Ticari Operasyonlar Direktörü

İş hayatına 1988 yılında, İbrahim Ethem Ulagay İlaç’ta Tıbbi Tanıtım Temsilcisi olarak başlayan Volkan Mustafa, 1997-2005 yılları arasında Bristol Myers Squibb İlaç firmasında Bölge Satış Müdürlüğü’nden Ulusal Satış Müdürlüğü’ne çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev aldı. Mustafa, 2005 yılında Actavis İlaç’ta Türkiye Satış Direktörü olarak göreve başladı ve son olarak Türkiye Ticaret Direktörlüğü görevini üstlendi. Abdi İbrahim bünyesine 12 Mayıs 2014 tarihinde Ticari Operasyonlar Müdürü olarak katılan Volkan Mustafa, 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle Türkiye Pazarlama ve Satış organizasyonunun yeniden yapılanmasıyla birlikte Ticari Operasyonlar Direktörü olarak atandı.

Çiğdem Akyürek – Ruhsatlandırma ve Pazar Erişim Direktörü

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümünde tamamlamış olan Çiğdem Akyürek, ilaç sektöründe 15 yıllık iş tecrübesine sahip. İş hayatına, Lilly İlaç’ta Asistan Ürün Müdürü olarak başlayan Akyürek sonrasında Toprak İlaç’ta Ürün Müdürü olarak görev aldı. Pazarlama alanındaki 3 yıllık deneyiminin ardından kariyerine Abdi İbrahim’de Ruhsatlandırma Uzmanı olarak devam etti. Abdi İbrahim’deki görevini sırasıyla Ruhsatlandırma Yöneticisi ve Ruhsatlandırma Müdürü olarak sürdüren Akyürek, Ocak 2017 tarihi itibariyle Ruhsatlandırma ve Pazar Erişim Direktörü olarak atandı.

Emre Vural – Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörü

Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Emre Vural, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Vural, iş hayatına Danone’de Bilgi Sistemleri Uzmanı olarak başladı ve ardından Bilgi Sistemleri Yöneticisi olarak görevine devam etti. Buradaki 6 yıllık deneyiminin ardından, kariyerini Janssen’de Proje Müdürü olarak sürdürdü. Vural, sonrasında Abdi İbrahim İlaç’ta sırasıyla ERP Yöneticisi, Yazılım ve ERP Müdürü ve Bilgi Sistemleri Müdürü olarak görev aldı. Vural, son olarak Ocak 2017 tarihi itibariyle Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörü olarak görevini sürdürüyor.

Nurdan Ekmen – İç Denetim Direktörü

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Nurdan Ekmen, iş hayatına, Migros’ta İç Denetim Uzmanı olarak başladı. Ardından Axa Oyak’ta İç Denetim Uzmanı ve Coca Cola İçecek’te Kıdemli İç Denetim Uzmanı olarak görev yaptı. Sonrasında çalışmalarını Avea’da İç Denetim Müdürü olarak sürdürdü. Ekmen, 9 yıllık iş tecrübesinin ardından, ilaç sektörüne giriş yaptı ve Abdi İbrahim İlaç’ta İç Denetim Müdürü olarak görev aldı. Ekmen, Ocak 2017 tarihi itibariyle İç Denetim Direktörü olarak görev alıyor.

Ali Alaltun – Yatırımlar ve Uluslararası Pazarlar Finans Direktörü

Lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlayan Ali Alaltun, iş hayatına, Ernst & Young’da Denetim Uzmanı olarak başladı. Ardından sırasıyla Kıdemli Denetim Uzmanı ve Şirket Satın Alma ve Birleşmelerinden Sorumlu Müdür olarak kariyerine devam etti. Alaltun, 8 yıllık iş tecrübesinin ardından, ilaç sektörüne giriş yaptı. Abdi İbrahim İlaç’ta Finansal Projeler Müdürü ve devamında Yatırımlar ve Uluslararası Pazarlar Finans Müdürü olarak görev alan Alaltun, Ocak 2017 itibariyle Yatırımlar ve Uluslararası Pazarlar Finans Direktörü olarak görevini sürdürüyor.