ABD’li ilaç devine Türk başkan! Pfizer’in merkezi Berk Gürdoğan’a emanet

İlaç devi Pfizer, Amerika’daki en önemli bölümünü ilk defa bir yabancıya emanet etti. 52 milyar dolarlık cironunun yüzde 10’unu temsil edecek olan Berk Gürdoğan, “Pfizer Amerika Temel Sağlık Başkanı” olarak atandı. 1995’ten beri şirkette çeşitli pozisyonlarda görev yapan Gürdoğan, gençlere “İlkelerinizden asla vazgeçmeyin” mesajı verdi. 1995 yılından beri şirkette çeşitli pozisyonlarda çalışan Gürdoğan, Pfizer Amerika Temel Sağlık Başkanı olarak atanan ilk yabancı oldu. Şirketin en önemli bölümü olarak gösterilen ve 52 milyar dolarlık cironun yüzde 10’unu yapan “Temel Sağlık” bölümü steril enjektabl ürünler, Amerika biyobenzerler ve Amerika kurum yönetim takımlarını kapsıyor.

Gürdoğan, “Hayatın her aşamasında, hangi yola baş koyarsak koyalım, kendimiz için doğru olan hedefi belirlememizin çok kritik olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla hangi işi yapacaksak yapalım, onu yapmaktan mutlu olmak ve de inandığımız değerlerden, ilkelerden asla vazgeçmemek de çok önemli” dedi.

53 ÜLKEDEN SORUMLUYDU

Pfizer ailesine 1995 yılında katıldığını ve kariyerinin ilk 15 senesinde Pfizer Türkiye bünyesinde farklı görevlerde bulunduğunu anlatan Berk Gürdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Daha sonra 5 sene bölgesel görevlerde rol aldım. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 23 ülkeden oluşan Doğu Avrupa Bölge Başkanı oldum. 2015 itibariyle de tüm ailemle birlikte New York’a taşındık ve 53 ülkeden oluşan başta İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya olmak üzere tüm kıta Avrupası ülkeleri, Türkiye, Rusya, Kafkasya ve Orta Asya’ya kadar uzanan oldukça geniş bir bölgenin ticari operasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım.

Kariyerimde hep keyif aldığım, mutlu olduğum ve geriye dönüp baktığımda gurur duyacağım işler yapmayı hedefledim. Bunları yaparken karşılaştığım zorlukları gelişmek için birer fırsat olarak gördüm. Özellikle, birden fazla ülke ile çalışmak, farklı kültürleri öğrenmek ve o kültürlerin insanlarına dokunmak için müthiş bir fırsat oldu. Bütün bunları yaparken de insan sağlığı için çalışıyor olduğumu bilmek benim için büyük motivasyon”

İKİ TEMEL UNSUR VAR

Berk Gürdoğan, gençlere de şu tavsiyelerde bulundu: “Hayatın her aşamasında, hangi yola baş koyarsak koyalım, kendimiz için doğru olan hedefi belirlememizin çok kritik olduğuna inanıyorum. Hepimizin, yaşamlarımızdan farklı beklentilerimiz, farklı amaçlarımız var. Aslında bu beklentileri gerçekleştirmek, bu amaçlara ulaşmak için hayatta kimseyle değil, kendimizle yarışıyoruz. Dolayısıyla hangi işi yapacaksak yapalım, onu yapmaktan mutlu olmak ve de inandığımız değerlerden, ilkelerden asla vazgeçmemek de çok önemli.

Başarılı olmanın arkasında ise iki temel unsur olduğunu düşünüyorum. Birincisi yapmaktan zevk aldığımız ve mutlu olduğumuz işlerde sürdürebilirliği sağlamak ve başarıyı uzun döneme yaymak. İkinci temel unsur ise belli temel değerlere sahip olmak, bunlardan asla taviz vermeden hayatta ilkeli ve tutarlı bir duruş sergilemek.”

52 MİLYAR DOLAR CİRO

Pfizer’ın Ar-Ge ve inovasyona önem verdiğini anlatan Berk Gürdoğan, şöyle konuştu: “Pfizer, her yıl Ar-Ge alanında yaptığı 7 milyar dolarlık yatırımıyla kardiyovasküler, metabolik hastalıklar, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, ağrı, genitoüriner hastalıklar, onkoloji, endokrin bozukluklar, romatizmal hastalıklar ve aşılar gibi önemli alanlarda hastalara yeni çözümler sunmayı hedefliyor. 1849 yılında Amerika’da kurulan Pfizer, bugün 150’den fazla ülkede yaklaşık 100 bin çalışanı ile faaliyet göstermekte ve 52 milyar dolarlık gelire sahip” dedi.

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR PAZAR

PFIZER’in Türkiye’deki ürünlerin yüzde 78’ini ülkemizde ürettiğini anlatan Berk Gürdoğan, “Pfizer, Türkiye ilaç sektöründe yüzde 4.5 pazar payıyla 3’üncü sırada yer alıyor. Pfizer, 2012’den bu yana halihazırda Sağlık Bakanlığı’nın aşı takviminde yer alan ve dünyanın en önemli biyoteknoloji ürünlerinden olan konjüge pnömokok aşısı üretimini de Amerika ve İrlanda’dan sonra Türkiye’de gerçekleştirmeye başladı. Tüm Pfizer çalışanları gibi benim de çok gurur duyduğum bu proje ile Türkiye’ye önemli bir teknoloji transferi gerçekleşmiş, Türkiye bu alanda ihtiyacını yerli üretimle karşılayan bir ülke haline gelmiştir” dedi.

BERK GÜRDOĞAN KİMDİR?

1992 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Koç Üniversitesi’nde Executive MBA eğitimini tamamladı. Pfizer Türkiye ekibine 1995 yılında katıldı ve Pfizer bünyesinde pazarlama, satış, stratejik planlama, erişim, sağlık politikaları ve kamu ilişkileri alanında proje yöneticiliği, ürün müdürlüğü, stratejik planlama ve enformasyon müdürlüğü, satış-pazarlama müdürlüğü, kurumsal ilişkiler direktörlüğü, iş birimi direktörlüğü ve Kafkaslar, Orta Asya ve Doğu Avrupa bölge direktörlüğü yaptı. Pfizer Amerika Temel Sağlık Başkanı olarak atanmadan önce Pfizer Temel Sağlık Avrupa Ticari Lideri olarak görev yapıyordu. Ceyhun KUBURLU/HÜRRİYET