Acaba ne yememiz gerektiği vücudumuzda mı gizli?

Ayrıntılı anatomik ve tarihsel ve antropolojik delillere dayanarak insanların evrimsel olarak ‘’ avcı-toplayıcı” canlılar olduğu düşünülür. Başka bir deyişle insanlar omnivordur yani yaşamlarını hem topladıkları (bitkisel) hem de avladıkları (hayvansal) besinleri yiyerek idame ettirebilme yetisine sahiptirler. Ancak hem hayvansal hem de bitkisel besinleri sindirilebilmesine rağmen, sindirim sistemizin bitkisel gıdaları, sindirimi daha zor hayvansal gıdalardan çok daha kolaylıkla öğütebildiğine dair göstergeler mevcuttur. Gelelim diş ve temporomandibular eklem (çene eklemi) yapımızın diğer canlı primatlarla kıyaslanmasına. Acaba çene eklemi ve diş yapımız bize nasıl beslenmemiz hakkında bir yol gösteriyor mu?

Doğada tüm canlılar karnivor (sadece etle beslenen), herbivor (sadece bitkiyle beslenen) ve omnivor ( hem et hem bitkiyle beslenen)’ler olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar. Beslenme sınıflarına göre bu canlılar anatomik ve fizyolojik farklılıklar göstermektedir. Şimdi bu farklılıklara biraz göz atalım. Dişlerimizin yirmisi bitkisel gıdaları ezmek ve öğütmek için, sekizi meyve-sebzenin ısırılması ve ezilebilmesi için geri kalan ve çenenin ön tarafını oluşturan dört köpek dişimiz sadece et yemek üzere koparmak ve ezmek için tasarlanmıştır. Doğada ki karnivor (sadece etle beslenen) canlı grubları insanlara nazaran daha fazla kesici, delici öğütücü diş yapısına sahipken, herbivor (sadece bitkiyle beslenen) canlıların diş yapıları daha fazla öğütmeye yönelik tasarlanmıştır.

Temporomandibular (çene) eklemine bakacak olursak eklem koparmak için dikey yönde, öğütmek ve ezmek için yatay yönde hareket eder. Doğada karnivor (sadece etle beslenen) canlıların çene eklem hareketleride sadece dikey yöndedir. Biz insanlarda çene eklemi hem dikey hemde yatay yönde hareket kabiliyetine sahiptir ve buda omnivor (hem et hem bitkiyle beslenen) canlı olmamızın gerekliliğidir. Bu yüzden çene eklemi fonksiyonel özellikleri, hareket kabiliyeti yada kuvveti canlının beslenebilme durumunda önemli bir durum oluşturur.

Bu önemli noktaların yanı sıra sindirim sistemleride canlının beslenme davranışına göre farklılıklar göstermektedir. Etobur canlıların bağırsak yapıları daha kısayken, otobur yada hem etobur-hem otobur canlıların bağırsakları yapıları uzundur. İnsan bağırsak sistemide yapısı gereği otoburlar sınıfıyla benzerlik gösterir.

Anlattığımız bu anatomik ve fizyolojik durumlara bakacak olursak insan sistemi temelde bitkisel gıdalardan oluşan bir beslenme tarzına daha yatkın görünüyor. Bu iddia sadece yukarda özetlenen bilgilerle değil, temelde bitkilere dayalı bir beslenme programına uyulmasının kanser, artrit, kalp hastalıkları, diyabet, dejeneratif hastalıklar, inme vb. gibi hastalıkların oluşmasında önemli bir rol oynadığını gösterir binlerce bilimsel araştırmayla desteklenebilir.

Saygılarımla

Osteopat Ahmet Burak SEZGİN