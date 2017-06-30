Acile gelen hastadan para alan hastaneye ceza! Tazminat ödemek zorunda kaldı

Acil servisten giriş yapan hastalardan para alınmayacağına dair yasaya rağmen hastaya 5 Bin TL fatura çıkaran İzmir’deki bir özel hastane açılan dava sonrası para aldığı hastaya hem aldığı parayı hem de Bin TL manevi tazminat ödemek zorunda kaldı. Mahkemenin verdiği bu karar özel hastaneler ve vatandaşlar için emsal niteliğinde. İzmir’de şiddetli karın ağrısı şikayeti ile özel bir hastanenin acil servisine giden Gökçe Ezberci’ye ilk önce ilaç ve serum tedavisi uygulandı. Ağrıları giderek şiddetlenen Ezberci’nin yumurtalıklarında kist tespit edilince acilen ameliyata alınması gerektiği ancak bu hizmet için 5 Bin TL ödemesi gerektiği söylendi.

Acilden giriş yapan hastalardan para alınmasının hukuki olmadığını ve yanında da para olmadığını söyleyen Ezberci’ye bu kez ise hastane yönetimi tarafından, başka hastaneye sevk edileceği söylendi. Ağrılarına daha fazla dayanamayan Ezberci’nin babası parayı ödemeyi kabul etti ve bazı evraklar imzaladı. Hürriyet’Ten Damla Güler’in haberine göre kızının acilen ameliyata girebilmesi için evrakları okumadan imzalayan babaya, kızının acil servisten çıkış yapıp normal giriş yaptığına dair kağıtlar imzalatıldı.

ADLİ TIP GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Hastaneden çıktıktan sonra durumu anlayan Gökçe Ezberci avukatı Ali Onar aracılığıyla hastaneden şikayetçi oldu. Dilekçesinde yasa gereği acilden giriş yapan hastalardan hiçbir ücret alınamayacağına vurgu yapan avukat Onar, müvekkillerine imzalatılan evraklarla da hastanenin bu zorunluluktan kurtulmaya çalıştığını belirtti. Dilekçenin sonunda, özel hastanenin haksız olarak aldığı 5 Bin 313 TL’nin iade edilmesi talep edilirken, 2 Bin TL’lik de manevi tazminat talep edildi.

Şikayet üzerine İzmir 7. Tüketici Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu raporu da hastanede düzenlenen belgelerdeki saatler dikkate alındığında Gökçe Ezberci’nin hastaneden çıkış yapıp tekrar normal servisten gelerek ameliyat olmasının mümkün olmadığı, hayatın olağan akışına da aykırı olduğuna kanaat getirdi.

ACİL VAKADA ÜCRET ALINMAMALI

Alınan beyanlar ve raporun ardından kararını açıklayan mahkeme, hastanın ‘acil vaka’ olmanın bütün kriterlerini taşıdığı, davacının acil vaka olarak kabul edilip SUT hükümlerine göre ücretlendirilerek tutarın SGK’ya fatura edilmesi ve davacıdan ücret alınmaması gerektiğini belirterek, 5 Bin 247 TL’nin Gökçe Ezbeci’e geri verilmesine ve hastanenin Bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

EMSAL BİR KARAR

Avukat Ali Onar kararın ardından yaptığı açıklamada vatandaşların haklarını bilmesi ve haklarını aramaktan çekinmemesi gerektiğini söyleyerek, “Türk adaletine güvensinler. Burada önemli olan rakamlar, elde edilen tazminatlar değildir. Önemli olan yasalarla tanınan hakkınızı bedeli ne olursa olsun aramaktır. Müvekkilim hastanelerin acil hallerde verilen hizmetlerden hiçbir ilave ücret alınamayacağına dair yasal hakkını mahkemelerimiz huzurunda aramıştır. Yapılan yargılamada hem alınan ücretlerin iadesine karar verilmiş hem de manevi tazminata hükmedilmiştir. Bu karar hem vatandaşlarımız hem de bu yönde işlem yapan hastaneler için emsal bir karardır” dedi.