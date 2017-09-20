Adana Şehir Hastanesi helikopterle getirilen ilk hastasını aldı

Adana’nın Tufenbeyli ilçesinden ambulans helikopterle dün hasta kabule başlayan Adana Şehir Hastanesi’ne getirilen kalp hastası tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren özel bir şirkette kaynakçı ustası olarak çalışan ve dün kalp krizi geçiren Coşkun Çertmek (41), Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Çertmek, ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hastanın sevki sırasında açıklamada bulunan Kardiyoloji Bölümü sorumlusu Uzman Dr. Atilla Bulut, gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve Adana Şehir Hastanesine ambulans helikopterle getirilen ilk hastayı karşılayacakları için heyecanlı olduklarını söyledi.

Sağlık ekibi tarafından yoğun bakıma alınan Çertmek’e, anjiyo yapıldı ve kalbine stent takıldı.

Çertmek’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.