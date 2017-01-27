Adli Tıp Kurumu’nda FETÖ operayonu: 11 kişi gözaltına alındı

Adli Tıp Kurumu’nda FETÖ operayonu: 11 kişi gözaltına alındı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullananların da bulunduğu 11 Adli Tıp Kurumu personeli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullananların da bulunduğu 11 kurum personeli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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