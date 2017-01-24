Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği: İlaç zammı kur düzenlemesinden ibarettir

Kamuoyunda bir süredir tartışılan ilaç zammı ile ilgili olarak bir basın açıklaması yayınlayan Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) “İlaç zammı olarak basına yansıyan haberlerin aslı Türkiye’de 2004 yılından itibaren uygulanan referans fiyat uygulaması çerçevesinde yapılan ‘kur düzenlemesinden’ ibarettir.’’ şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Konu ile ilgili yayınlanan açıklamanın tam metnini okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Basın Açıklaması

İlaç fiyatları ve piyasaya ilaç arzı hakkında son zamanlarda bazı yazılı basın organlarında çıkan yanlış ve yanıltıcı bilgilerin düzeltilmesi ve kamuoyunun doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. “İlaç zammı” olarak basına yansıyan haberlerin aslı Türkiye’de 2004 yılından itibaren uygulanan referans fiyat uygulaması çerçevesinde yapılan “kur düzenlemesinden” ibarettir.

Referans fiyat uygulaması çerçevesinde ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığı’nca tanımlanmış ülkelerdeki en ucuz fiyatlar esas alınarak belirlenmektedir.

İlaç fiyatları hesaplanırken ilgili Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, her yıl Ocak ayının ilk 5 iş günü içerisinde, bir önceki yılın Avro kuru ortalamasının yüzde 70’i alınmaktadır. Sonuç olarak, Sağlık Bakanı’mız Sayın Recep Akdağ’ın da belirttiği üzere, Türkiye dünyada ilaç fiyatlarının en ucuz olduğu ülkelerden birisidir.

Bugün 1 Avro değeri 4,05 TL seviyelerinde seyretmektedir. İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan Avro kuru ise 6 Ocak 2017 tarihinde yapılan düzenlemeyle 2,1166 TL’den 2,3421 TL’ye gelmiştir. Yine söz konusu karar uyarınca fiyat değişiklikleri düzenleme tarihinden 45 gün sonra, yani 20 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Türkiye’de ilaç tedariki, ilacın üretici firmalardan ecza depolarına ve ecza depolarından da eczanelere dağıtımı şeklinde sağlanmaktadır. İlaç şirketleri olarak insan sağlığını ve hastalara karşı olan sorumluluğumuzu her şeyin üstünde tutarak ilaç tedarikini bu kanallar aracılığıyla doğal seyrinde sürdürmekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.