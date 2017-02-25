AİFD’nin yeni yönetim kurulu belirlendi: Dr. Mete Hüsemoğlu ikinci kez başkan seçildi

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin (AİFD) 14. Olağan Genel Kurulu, 24 Şubat 2017, Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da, derneğin yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri seçildi. Yeni Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında yaptığı görev dağılımı sonucunda, 2016’da görevini başarıyla yerine getiren Dr. Mete Hüsemoğlu’nun ikinci kez Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesine karar verdi. Yeni dönemde AIFD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini Elif Aral (Pfizer Türkiye Genel Müdürü), Dr. Peter Desmond Catalino (Novartis Türkiye Ülke Başkanı) ve Jose Daniel Lucas Guerrero (Lilly Türkiye Genel Müdürü) yürütecek. Dr. Pelin Eriştiren İncesu (AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı) ise yeni Yönetim Kurulunda Sayman üye olarak görev yapacak.

Derneğin 2017 yılı öncelikleri, stratejileri ile faaliyet programı ve projelerinin de görüşülüp karara bağlandığı Genel Kurul sonrasında yapılan açıklamada yıl boyunca yenilikçi ilaçlara erişim ve hasta hakları, sağlık okur yazarlığı ve bilim projelerine ağırlık verileceği belirtildi.

“Araştırmacı ilaç endüstrisi olarak ilk hedefimiz, bilim ve teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, yıllarca süren araştırma ve geliştirme süreçleri sonucunda ortaya çıkan, hayat kurtaran yenilikçi ilaç ve tedavileri Türkiye’de hastalarımızın kullanımına tüm dünya ile eşzamanlı sunmak” ifadelerini kullanan Dr. Hüsemoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Kurulduğu 2003 yılından bu yana faaliyetlerini ‘Türk tıbbında yenilikçi ürünlere, teknoloji ve bilgiye erişimi artırmak, sağlık alanında etik ve şeffaf bir ortam oluşturulması için çalışarak ülkemiz sağlık sektörüne katkıda bulunmak’ misyonuyla sürdüren AİFD, çalışmalarına 2017 yılında da aynı heyecan ile devam edecektir.”

Genel Kurul’da kabul edilen yeni logo ile bir taraftan geçmişten gelen çizgi korunurken diğer taraftan daha genç, dinamik ve samimi bir çizgi benimsendi.

AİFD hakkında

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Türk insanının yeni ve orijinal ilaçlara erişimini sağlamak ve ülkemizde sağlık sorunlarına etkin çözümler bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren araştırmacı ilaç firmaları tarafından 2003 yılında kurulmuştur. AİFD İstanbul’daki merkezi ve Ankara’daki temsilciliği aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. AİFD üyeleri çağımızda hızla ilerleyen tıp biliminin başta biyogenetik olmak üzere bir çok alanda sunduğu olanaklardan yararlanarak geliştirilen yenilikçi ve orijinal ürünlerin insan yaşamını uzattığını, kalitesini artırdığını ve toplum için değer yarattığını bilerek faaliyetlerinde yenilikçiliğe odaklanırlar.

Çalışmalarını dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilir olmak temelinde sürdürürler. AİFD üyeleri, insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlık sorunlarına çözüm sunmak öncelikli olmak üzere, topluma karşı tüm sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için çalışırlar. AİFD, IFPMA (Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu) ve EFPIA (Avrupa İlaç Sanayi ve Dernekleri Federasyonu) üyesi bir kuruluştur.