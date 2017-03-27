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Ağız kokusu birçok hastalığın habercisi olabilir

Ağız kokusu birçok hastalığın habercisi olabilir Paylaş :

  |   Kategori: Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız kokusu çoğu zaman hem özel yaşamı hem de sosyal yaşamı olumsuz yönde etkileyen bir problem. Dünyada her dört kişiden birinin şikayet ettiği ağız kokusu ciddi hastalıkların da habercisi olabilir. Liv Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Samiye Çelik, ağız kokusunun üst solunum yolu enfeksiyonları, karaciğer ve böbrek yetmezliği, şeker hastalığı gibi birçok hastalığın habercisi olabileceğini söylüyor.

Üst solunum yolu enfeksiyonu sebeplerden bir tanesi

Kötü ağız kokusu, ağız ve diş sağlığı kadar genel sağlık hakkında da önemli ipuçları verir. Yemeklerden hemen sonra oluşan ve sabah yataktan kalkıldığında hissedilen ağız kokusu fizyolojik bir sorundur. Herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan ve kendiliğinden geçer. Ancak bunun dışında kalan ağız kokuları birçok hastalığın belirtisi ve sonucu olabilir. Ağız kokusunun sebepleri arasında üst solunum yolu enfeksiyonları, karaciğer ve böbrek yetmezliği, şeker hastalığı gibi birçok hastalık yer alabilir. Bu nedenle ağızda kötü bir koku varsa mutlaka ciddiye alınması gerekir.

Bol bol su için

Ağız kokusunu engellemede ağız hijyenin önemi çok büyüktür. Dişlerin aralarında kalan yiyecekler, diş üzerindeki plaklar ağız kokusuna sebep olur. Ayrıca ağız bakımı kötü kişilerde uzun zaman iyi temizlenmeyen bölgelerde oluşan diş taşları, dişeti rahatsızlıkları, enfeksiyonlar ve çürükler ciddi ağız kokusu yaratır. Tedavi edilmediği takdirde, ciddi ağrı ve huzursuzluğa yol açar. Bu da bireyin hem özel yaşamını hem de sosyal yaşamını olumsuz yönde etkiler. Rutin diş hekimi kontrollerinin yanı sıra ağız kokusunu önlemek için bol su tüketmek gerekir. Özellikle yaşlandıkça tükürük akışı azalır. Tükürüğün yıkayıcı etkisi azaldığı için bakteri üremesi ve ürünleri artar. Yaşlandıkça hastalıkların ve buna bağlı olarak kullanılan ilaçların artması ağız kuruluğuna sebep olarak kokuyu arttırır. Çok su içmek onlarca diğer yaranın yanında dilin kurumasını da önleyerek ağızdaki tükürük salgısını artırır, kötü koku ile mücadelede önemli bir silah olur.

Ağız kokusundan kurtulmak için 10 etkili yöntem

Ağız hijyeni sağlarken bunlara dikkat edin

  • Günde en az iki kere düzenli diş fırçalayın.
  • Diş aralarında biriken plak için diş ipi kullanın.
  • Rutin diş hekimi kontrollerini ihmal etmeyin.
  • Eksik dişler ve dolguları tamamlayın.
  • Şekersiz sakız çiğneyin.
  • Şeker ve karbonhidrat tüketimini azaltın.
  • Kahve tüketimini azaltın.
  • Alkol ve sigara kullanmayın.

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
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