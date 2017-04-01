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Aile hekimleri için hukuki federalizme mi geçildi? Mahkeme kararları çelişiyor

Aile hekimleri için hukuki federalizme mi geçildi? Mahkeme kararları çelişiyor Paylaş :

  |   Kategori: Aile Hekimliği, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Bir ülkede birden fazla hukuk, hukuki federalizm demektir. Buna Amerikan filmlerinde sıkça rastlarız. Ama Türkiye bir federasyon değil, üniter bir cumhuriyettir. Kanun ülkenin her yerinde aynı kanundur. Ancak aile hekimlerinin nöbet davalarında Bölge Adliye Mahkemeleri arasındaki farklılık ülkede iki ayrı hukuk mu var sorusunu gündeme getirdi?

İzleyen okurlar bilecektir. Aile hekimleri ile Sağlık Bakanlığı arasında 2015 yılı içinde cumartesi günleri çalışma konusunda bir ihtilaf ortaya çıktı. Bir çok hekim bu mecburiyete uymadı. Sağlık Bakanlığı bu kişilere çeşitli cezalar verdi. Bu cezalar daha sonra yargılama konusu oldu. Bu yazının mevzuu  verilen cezaların hukuka aykırılığını tartışmak değil. Bu hususta daha önce çok sayıda yazım yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi’nin Aile Hekimliğine ilişkin kararları ne anlama geliyor?

Bilindiği üzere 2015’in Temmuz ayı sonunda yargılama usulümüzde istinaf sistemine geçildi. Bu sistemde Türkiye’de yedi tane Bölge İdare Mahkemesi kuruldu. Bu tarihten sonra aile hekimlerine verilen disiplin cezaları nihai olarak Bölge İdare Mahkemelerinde görüşülüp sonuçlandırılmaya başlandı.

Malum olduğu üzere darbe ve sonrasında yargıdaki altüst oluş Bölge İdare Mahkemelerinin faaliyete başlamasını geciktirdi. Bu mahkemelerin kararları yeni yeni çıkmaya başladı. Buna göre Ankara Bölge İdare Mahkemesi aile hekimlerine verilen cezaların hukuka aykırılığı olduğuna karar verirken, İzmir Bölge İdare Mahkemesi cezaları hukuka uygun buldu. Bu tür davalar için başka bir inceleme mercii de yok. Yani kararlar nihai karar niteliğinde.

Bu durumda, Ankara Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresinde yani  Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Zonguldak illerinde bir hukuk; İzmir Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresinde yani Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak illerinde bir başka hukuk ortaya çıktı. Oysa konu aynı, yasa aynı, taraflar aynı, uygulama aynı, işlem aynı ama hukuki sonuç farklı.

Anayasa Mahkemesi’nden aile hekimleri için tarihi karar!

Bu bir hukuk mozaiğidir. Yerelin merkeze üstünlüğüdür. Ancak bizim cumhuriyetimizdeki temel anlayışa aykırıdır. Siyasal üniterlik ile hukuksal üniterlik birbirinden ayrılmaz. Niteliği ne olursa olsun, iyi ya da kötü, kanun herkes için kanundur. Uşaklı aile hekimi ile Zonguldaklı aile hekimi için adalet aynı olmak zorundadır.
İletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

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Yazar Hakkında

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Dr. Erkin Göçmen

Tıp Doktoru ve Hukukçu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1993'te tamamlayan Dr. Göçmen, Sağlık Bakanlığı'na bağlı çeşitli kurumlarda görev yaptı. Aynı dönemde Türkiye ve Ortadoğu Kamu Yönetimi Enstitüsü'nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Bu süreçte 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı hukuk eğitimini 2004 yılında tamamladı. 2006'dan bu yana Ankara Barosu'nda serbest avukatlık yapmakta olan Dr. Göçmen aynı zamanda Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde yüksek lisans düzeyinde sağlık hukuku dersleri vermektedir. Kendisinin sağlık, tıp, akademi ve bilim hukuku alanında çok sayıda makalesi bulunmaktadır. İletişim: https://www.facebook.com/erkin.gocmen
 
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