Aile hekimlerinden izin isyanı: Benim bebeğim de sadece anne sütü alsın

Aile hekimlerinin vekalet sistemiyle 30 gün olan izinleri, 10 yılın altında hizmet süresi olanlar için 20 güne düşürüldü. Vekalet bulamayanlara da ücret kesintisi uygulanıyor. Bunun yanı sıra anne olan hekimlerin ise hem süt izni süresi 1 yaşa kadar kısıtlandı hem de günlük emzirme süresi azaltıldı. Aile hekimleri yaşadıkları bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun (AHEF) izinlerle ilgili açtığı davada Danıştay’dan sevindirici haber çıkmış ve aile hekimlerinin izinlerini kullanmalarını engelleyen maddenin yürütmesi durdurulmuştu. Bu kararla birlikte izinlerle ilgili hiçbir mevzuatın ellerinde kalmadığını belirten İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir “Ancak idare, mahkemelerin ‘İzinleri Kanunla Düzenle’ demesine rağmen bu konuyu düzenleyecek bir kanun çıkarmak yerine “Devlet memurları kanunundaki sözleşmeli personelle ilgili maddelerin süreler ile ilgili kısmını size uygulayacağım’ diyen bir yazı ile sorunu çözme yoluna gitmiştir.

‘İzin sürelerimize darbe vuruldu’

Maalesef bu yazı sorunu çözmek yerine daha da içinden çıkılmaz hale getirmiş, hukuken sıkıntılı olan bu yazıyla izin sürelerimize de darbe vurulmuştur. İptal olunan yönetmelikte istisnasız herkese ‘yerine vekalet’le 30 gün olarak uygulanan izinler, 10 yılın altında hizmet süresi olanlar için 20 güne düşürülmüş ve vekalet bulamayanların ücret kesintisi devam etmiştir” açıklamasında bulundu.

Sağlıklı gebelik, sağlıklı doğum, sağlıklı annelik ve sağlıklı bebek yetiştirilmesi için çalışan kadın aile hekimliği çalışanlarına “Kendinize kayıtlı nüfusunuza olabildiğince emzirmeyi önerin ama biz sizin emzirme sürelerinizi kısaltıyoruz” denilmesini acı olarak nitelendiren Dr. Kutbettin Demir “Hem süt izninin süresi 1 yaşa kadar kısıtlanmış hem de günlük emzirme süresini azaltılmıştır. Üst mahkemenin yürürlükte olan bir yönetmelik üzerine aldığı karar fırsata çevrilmiş; var olan haklar geri alınmıştır” dedi.

BİR ANNE HEKİMİN İSYANI

Kısa bir zaman önce anne olan Aile Hekimi Dr. Aslı Öncel de “Bu tam anlamıyla bir skandaldır” diyerek bahsettiği zorlu süreci şöyle aktardı: “25 Kasım’da kızımı kucağıma aldığım anda her anne gibi hemen emzirmeye çalıştım. Yaşayanlar çok iyi bilir, çok zorlu bir süreçtir bebeği emzirmeye alıştırmak, sütün artmasını sağlamak.

Saatlerce emmeye çalışır, çenesi yorulur, annesinin memesinde uyuyakalır, uyanır tekrar emer. Bu süreçte anne çok yıpranır ancak bebeğinin en sağlıklı gıda olan anne sütünü aldığını görmek paha biçilemezdir.

İşte o yorucu da olsa mutluluk veren günler çok hızlı bir biçimde geride kaldı. Bebeğim 3 aylıkken yasal doğum iznim sona erdiği için çalışma hayatına geri döndüm. Yasal doğum iznimin bitiminden itibaren ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 2 saat süt iznim vardı. Tabii ki sadece anne sütü alan bir bebek için yeterli bir süre değildi.

O yüzden mecburen süt sağıp, dondurarak depolamaya başladım. Sabah işe gitmeden emziriyordum, dönene kadar buzdolabındaki sütlerle idare ediyor, sütlerin bitmesine yakın da ben eve gelip emziriyordum.

3 SAATLİK İZİN 1,5 SAATE İNDİRİLDİ

Bebek anneyi emmeyi azalttığında, annenin de sütü azalır. Hastalarımıza ilk 6 ay sadece anne sütü vermesi için eğitimler verirken bizim de beklentimiz, doğum izni ve süt izni sürelerinin arttırılacağı yönündeydi. Biz artırma beklerken tarafımıza gönderilen bir yazıyla şok olduk. Süt iznimiz bir kağıtla bir anda 1,5 saate indirildi. Ayrıca emzirmemiz için gerekli olan bu izin artık doğum izni bitiminden itibaren değil, doğumdan itibaren 1 yıl

‘BEBEĞİM BİBERON MAMASI İÇİYOR’

Bu tam anlamıyla bir skandaldır. İlk 6 ay sadece anne sütü ve ilk 2 sene anne sütü artı ek gıdaya devam edilmesi şeklinde eğitimler planlayan, hastalarımıza mutlaka bunu anlatmamız gerektiğini söyleyen, “bebek dostu” aile hekimi olmamız için sertifika programları hazırlayan bakanlığımız; bizim bebeklerimizi emzirmemiz için verdiği 3 saatlik izni geri alıp 1,5 saat izni uygun gördü. Ben hastama “Bebeğini her istediği anda emzireceksin” derken benim bebeğim buzdolabındaki sütlerim yetmediği için mecburen biberon maması içmeye başladı.

Aile Hekimlerinin bebekleri de anne sütü alsın

Sağlık Bakanımıza bir anne aile hekimi olarak sesleniyorum: Ben de bebeğim sadece anne sütü alsın istiyorum. Sağlık politikalarımıza tamamen ters olan bu süt izni saati azaltılması uygulamasından bir an önce geri dönülmesini, sağlıklı nesiller için anne sütünü destekleyici projelerin hayata geçirilirken aile hekimlerinin bebeklerinin de anne sütü almaya hakkı olduğunu unutmamalarını talep ediyorum.”

Kaynak: SENİM TANAY KARAKUŞ_POSTA