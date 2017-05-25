(Aile hekimlerinden uyarı) Yapılmayan her aşı toplum için tehlike

Son zamanlarda mevzuat eksikliklerinin de etkisiyle aşılamanın sekteye uğradığını belirten İSTAHED Başkanı Dr. Çapar, “Yapılmayan her aşı, hem o çocuk hem de toplum için tehlike saçıyor” dedi ve mevzuat düzenlemesinin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

Aile hekimleri, KKTC’de yapılan İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED), İKON 2017 kongresinde bir araya geldi. Aile hekimleri kongrede, alanında uzman akademisyenler vasıtasıyla diyabet, otizm, erişkin aşılama, seboreik dermatit ve kepeklenme, bilinçsiz antibiyotik kullanımı gibi pek çok konuda bilgilerini tazeladi.

Aile hekimliğinin 12 yılını değerlendiren İSTAHED Başkanı Dr. Engin Çapar, bu süreçte özellikle aşılamada önemli bir ivme kazanıldığını söyledi. Verem, difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci ve menenjit aşılarının uygulanmasında yüzde 98’lere çıkıldığını, bu sayede örneğin kızamıktan ölüm oranının sıfırlandığını söyledi.

“AİLELER AŞI REDDİNDE BULUNABİLİYOR”

Çapar konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Ancak ne yazık ki son dönemde, mevzuat eksikliklerinin de etkisiyle aşılamaya sekte vuruluyor. Aileler, bilinçsiz bir şekilde aşı reddinde bulunabiliyor. Yapılmayan her aşı, hem o çocuğumuz hem de tüm toplumumuz için tehlike saçıyor. Bu konuda bir an önce mevzuat düzenlemesi yapılmazsa bugün ortadan kaldırmakla övündüğümüz birçok bulaşıcı hastalık yeniden gün yüzüne çıkabilir ve toplumumuzu tehdit etmeye başlayabilir.”

AİLE HEKİMLERİNİN İZİN SÜRELERİ DÜŞÜRÜLDÜ

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gürsel Özer ise aile hekimlerinin uğradığı hak kayıplarına vurgu yaptı.

Ülkemizde aile hekimliğinin halen bir yasası olmadığını söyleyen Özer, yönetmeliklerde keyfi biçimde yapılan değişikliklerle aile hekimlerinin ücret ve izin gibi birçok konuda hak kaybına uğradığını belirterek şöyle konuştu:

“Örneğin, bir önceki yönetmelikte yapılan katsayı hesaplaması değişikliğiyle aile hekimlerinin ücretlerinde % 6 oranında hak kaybı yaşandı. 2011 yılında reel maaş kaybı 3.120 TL oldu. Her yıl kademe kademe artan bu kayıp, 2016 yılında 5.151 TL’ye ulaştı ve 6 yıllık toplam kayıp 25.591 TL oldu.

“SÜT İZİNLERİ AZALTILDI”

Bakanlığın gönderdiği yeni bir yazı, izin konusunu bir kez daha bilmeceye çevirdi. Kanun ve yönetmelik olmadan sadece resmi bir yazıyla izin günlerimiz 30 günden 20 güne düşürüldü. Aynı şekilde kadın meslektaşlarımızın süt izinleri azaltıldı.

“DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR AİLE HEKİMLİĞİ…”

Bu son örnek, birinci basamağın izin konusunun, taleplerimizin yer bulacağı şekilde hazırlanan bir kanunla düzenlemesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Böylece sadece bedenen sağlıklı bir toplumun temelini atmakla kalınmayacak, hukuk sistemiyle de dünyada örnek gösterilen bir aile hekimliği sistemi oluşturulmuş olacaktır.”