Ailenin hatalı tutumu bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor!

Bağımlılık tedavisinin başarısında, birey kadar ailenin de rolü büyük. Uzmanlar, ailenin bağımlı bireyle sağlıklı iletişim kurması ve anlaması gerektiğini, bilgilerin yetersiz olması halinde ise yeniden kullanıma neden olabilecekleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Bağımlı kişiye göre alışkanlıklarını, günlük rutinlerini ve sosyal hayatlarını belirleyen ailelerin yaklaşımları tedavinin seyrinde de büyük etkiye sahip. Bağımlılık tedavisinin başarısında kişinin olduğu kadar yakınlarının da rolünün büyük önem taşıdığının altını çizen Üsküdar Üniversitesi NPISTANBUL Beyin Hastanesinden Uzman Klinik Psikolog Aslı Başabak Bhais, şunları söylüyor:

“Tedavi sürecinde; ailenin yaklaşımı, tedaviyi olumlu ya da olumsuz etkiler. Ailelerin; bağımlı kişiyi anlama ve onunla sağlıklı iletişim kurması gerekiyor. Eğer hastalığın alevlendiği durumlarda nasıl yaklaşılacağı gibi konularda bilgileri yetersiz ise bağımlı kişiyle çatışmaya girerler ve bu çatışmalar da tekrar alkol/madde kullanımına sebep olabilir. Bu nedenle bağımlılık tedavisinde ailenin yaklaşımları da ayrıca ele alınmalı ve varsa yanlışlar düzeltilerek, uygun davranışlarla ilgili öneriler sunulmalı.”

Tedavi ekibinden destek alınmalı

Bağımlılık tedavisinin belli bir disiplin içerisinde sürdürülmesi gerektiğini de kaydeden Uzman Klinik Psikolog Aslı Başabak Bhais, “Tedavinin bağımlı birey, aile ve tedavi ekibi olmak üzere üç ayağı vardır. Bu ayaklardan birinin eksik kalması tüm tedaviyi etkileyeceği için ailelerin baş etmekte zorlandıkları durumlarda tedavi ekibinden destek alması hem kendileri hem de bağımlı bireye yardımcı olacaktır” dedi.

Ailelerin Sıklıkla Yaptıkları Hatalar;

Maddi-manevi tüm sorumluluğunu almak.

Sınır koyamamak.

Hayatlarını bağımlı kişiye göre düzenlemek.

Yakınlarının toplumdan dışlanacağı kaygısıyla hastalığı gizlemek için çabalamak.

Yakınlarının yaşayabileceği olumsuz sonuçları gidermeye çalışmak.

Öfke, kaygı gibi duyguları kontrol edemeyerek; suçlayıcı, eleştirel bir yaklaşım sergilemek.