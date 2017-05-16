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Akciğerin özelliklerini taklit eden organoidler geliştirildi

Akciğerin özelliklerini taklit eden organoidler geliştirildi Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Nature Cell Biology dergisinde yayımlanan araştırma, Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yürütüldü. Organa benzeyen ve onun gibi faaliyet gösteren çoklu hücre türlerini içeren üç boyutlu yapılar olan organoidlerin bu çalışmada insan kök hücrelerinden üretildiği ve akciğerin bir bütün olarak tüm özelliklerini taklit edebildiği belirtildi.

Bilim insanları söz konusu organoidleri, laboratuvar ortamında insanlarda görülen akciğer rahatsızlıklarının modellerini oluşturmak için kullandığı kaydedildi. Çalışmanın, solunum yolu hastalıklarının daha iyi anlaşılmasını sağlaması ümit ediliyor.


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