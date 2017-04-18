Alerji genetik yatkınlığı seviyor

Baharla birlikte alerji mevsimi de açıldı. Üstelik sadece yetişkinler değil, çocuklar da bahar alerjisinden muzdarip oluyor. 3 yaş üstü çocuklarda göz yaşarmaları, burun akması, burun tıkanması, hapşırma ve öksürme gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Astım ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Nuran Salman alerji mevsiminde alınması gereken önlemleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Bahar alerjisi nedir?

Bahar alerjisi bahar aylarında ortaya çıkan genellikle burun bulgularının ön planda olduğu alerjik bir hastalıktır. İlkbahar ayları alerjiler için özel bir mevsimdir. Bu dönemde alerjiler en çok çocukların burun ve akciğerlerini etkileyen polenlerin ortaya salınması ile başlar. Özellikle nisan-haziran ayları arası polenlerin en yoğun olduğu dönemdir.

Bahar alerjisi belirtileri nelerdir?

Bahar alerjileri en sık burunu etkileyerek saman nezlesi dediğimiz mevsimsel alerjik nezlenin ortaya çıkmasına neden olur. Alerjik nezle polen içindeki alerjenin nefes alma sırasında buruna alınıp burun iç yüzeyine yapışması sonucunda bu alerjene hassasiyeti olan çocuklarda ortaya çıkar. Saman nezlesinde en çok görülen şikayetler göz yaşarmaları, burun akması, burnun tıkanması, hapşırma ve hatta öksürmedir. Burun tıkanıklığı nedeni ile gözaltında morluklar oluşur.

Bahar alerjisi neden kaynaklanır?

Polen denilen maddelerin bitkilerden salınması ile bahar alerjisi oluşur. Polen bitkiden salındıktan sonra havada yaygın olarak bulunan mikroskobik taneciklerdir. Rüzgar ile kilometrelerce öteye gidebilirler. Bölgeden bölgeye ve mevsimlere göre farklılıklar gösterir.

Hangi bitkiler bu alerjiye yol açar?

Polenler ağaç, çayır ve otlar tarafından salınırlar. İklim koşullarına göre ülkeden ülkeye değişebilirler. Ağaç polenleri mart sonu nisan ayında, çayır polenleri nisan-mayıs aylarında, ot polenleri ise temmuz-ağustos ayında salınırlar.

Belirtiler nelerdir?

Bahar alerjileri en çok burunda belirtiler verir. Burun kaşıntısı, elin sürekli buruna gitmesi, burun akıntısı ve peş peşe hapşırma bu belirtilerdir. Gözde sulanma ve kaşıntı sıklıkla eşlik eder. Bazı hastalarda öksürük ve hırıltı da olabilir. Ailelerin 3 yaş üstü çocuklarda gözlerde kaşıntı, kızarma ve burun akıntısı, hapşırma gibi bulgulara dikkat etmesi gerekir. Bazı çocuklarda aşırı yorgunluk ve okul başarısızlığı da gözlenir.

Bahar alerjisine yakalanmamak için önceden nasıl önlemler almak gerekir?

Bahar alerjisine yakalanma genetik yatkınlığa bağlıdır. Şimdilik olmasını engelleyici bir yöntem yoktur. Beslenme ile de bağlantısı yoktur.

Bahar alerjisinin tedavisi nasıl yapılır?

Tedavi için öncelikte doğru tanı konulması gerekir. Çocuğun hangi polene alerjisi olduğu biliniyorsa o polen yayılımın fazla olduğu dönem ve saatlerde dışarı çıkılmamalıdır. Polenlerin uçtuğu mevsimlerde kapı ve pencere kapalı tutulmalıdır. Polen salınımı en çok sabahları olmaktadır; bu saatlerde dışarı çıkılmamalıdır. Ev ve araba klimalarında kullanılan filtrelerin alerjenleri tutan özel filtreler olması gereklidir. Polen mevsiminde giysiler açık havada kurutulmamalıdır.

Tekrarlamaması için nasıl önlemler alınmalıdır?

Şikayetleri azaltan ilaç tedavisi yoğun olarak kullanılır. Alerjiyi tedavi etmek için alerji aşıları yapılır. Alerji aşılarının en başarılı olduğu hastalık bahar alerjileridir. Tekrarlanmasını önlemek için alerji aşı tedavisi ve mevsiminde ilaç tedavisi kullanılmalıdır.

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