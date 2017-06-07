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Alerjinin çaresi gen terapisi mi?

Alerjinin çaresi gen terapisi mi? Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Avustralyalı bilim insanlarının geliştirdiği tedavi alerjiye çözüm olabilir. Yeni tedavi, alerjiye yol açan bağışıklık tepkilerini gen terapisiyle durdurabildi.

Queensland Üniversitesi UQ Diamantina Enstitüsü araştırmacıları, hayvanlar üzerinde yaptıkları deneylerde astımda alerjik tepkiye yol açan bağışıklık hücrelerini gen terapisiyle hissizleştirerek “etkisiz hale getirmeyi” başardı.

Semptomların bağışıklık hücrelerinin alerjiye yol açan nesnedeki bir proteine verdiği tepkiyle ortaya çıktığını ifade eden bilim insanları, “T-hücreleri” denilen bu bağışıklık hücrelerinin alerjiye karşı bir “bağışıklık hafızası” oluşturduğu ve tedavilere karşı yoğun bir direnç geliştirdiğini belirtti.

Alerjik tepkiyi önlemek için hücrelerin bağışıklık hafızasını “silmeyi” amaçlayan bilim adamları, hayvandan aldıkları kan hücrelerine alerjiye yol açan proteini düzenleyen bir gen ekleyip yeniden hayvana enjekte etti.

ÖMÜR BOYU KORUMA SAĞLAYABİLİR
Yenilenen kan hücrelerinin, alerji proteininin bağışıklık tepkisine yol açmadan vücutta tutulmasına olanak sağladığı kaydedildi.

Araştırmacılar, yöntemin insanlar üzerinde yapılan deneylerde başarılı olması halinde tek bir terapiyle alerjiye karşı ömür boyu koruma sağlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Araştırmanın bulguları, “JCI Insight” dergisinde yayımlandı.


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