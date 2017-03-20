Alerjiniz varsa sabah saatlerine dikkat edin

Baharın yüzünü göstermesi ile birlikte alerji mevsimi de geldi. Ağırlıklı olarak mevsim geçişlerinde ortaya çıkan polenler, kimi zaman hayatı bir kabusa çeviren alerjinin baş aktörü olabiliyor. Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece ev tozu ve polenlere karşı alerjik bünyeliler ile astım hastalarını uyarıyor. Prof. Dr. Ece “Hassas alerjik bünyeliler ve astım hastalarının ilkbahar ve sonbahar gibi mevsim geçişlerinde polen, ev tozu akarı gibi alerjenlerden uzak durması ve ilaçlarını düzenli kullanmaları çok önemli. ‘İyiyim’ diyerek ilaç kullanımını asla kesmemek gerekli” diyor.

Alerji testleri ile neye alerjiniz olduğu belirleniyor

Normalde vücudumuzu koruyan bağışıklık sisteminin, bazı insanlarda zararlı olmayan birtakım maddelere aşırı yanıt vermesi sonucunda ortaya çıkan reaksiyonlar alerji olarak nitelendiriliyor. Özellikle polenlerin açığa çıktığı sabahın erken saatlerinde yaşanabilecek alerji ve astım ataklarına dikkat çeken Prof. Ece, sabahtan öğleye kadar olan zaman içinde açık havada yapılan spor ve yürüyüş gibi aktivitelerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Prof. Ece “Alerjik olan kişiler ve astım hastaları açık havada yapacakları fiziksel aktivite için polenlerin daha az olduğu öğleden sonra saatlerini tercih etmeli. Özellikle plaza ve AVM gibi binaların yüzeyleri statik elektrik üretiyor ve polenler bu tip binaların olduğu bölgelerde daha yoğun olarak görülüyor. Ancak kişinin hangi çeşit polene karşı alerjik olduğunu yapılacak basit bir alerji testi ile belirlemek mümkündür” diyor.

Nevresim takımlarını haftada bir kez yıkayın

Ev tozu akarlarının sık rastlanan alerjenlerden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Ece “Evdeki halı boyutları küçültülmeli. Yatak odasında halı olmaması, ağır ve toz tutan perdeler yerine yıkanabilir perdeler kullanılması, çarşaf ve nevresim takımlarının haftada bir kez 60 derece ile yıkanması alerjiye karşı alınabilecek en temel önlem” diyor.

En yaygın alerjik maddeler

Ot ve ağaç polenleri

Ev tozu akarları

Evcil hayvanların deri veya tüyleri

Mantar veya küf sporları

Çeşitli gıdalar (Süt, yumurta, soya, deniz ürünleri, meyve ve kuruyemişler)

Hamam böcekleri

Arı sokmaları

Birtakım ilaçlar

Lateks

Kimyasal reçineler, lastik, nikel

Alerji tanısı nasıl konulur?

Tanıda cilt testi (Prick test) ve kan testi kullanılır. Cilt testinde en sık karşılaşılan alerjenler kullanılır, kişinin verdiği cilt reaksiyonu ölçülür, kan testinde ise vücudun oluşturduğu IgE antikorunun kandaki düzeyi ve belli bir madde veya maddelere karşı alerjik belirtiler varsa spesifik IgE düzeyi ölçülür.