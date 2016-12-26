Alışkanlıklarınızı değiştirerek temiz bir cilde kavuşun

Herkes temiz ve iyi görünen bir cilde sahip olmak ister. Cildiniz için edineceğiniz bazı yeni alışkanlıklar ile daha sağlıklı bir cilde kavuşmak mümkün. Bunun için tek yapmanız gereken şeyin kötü alışkanlıkları iyi alışkanlıklara dönüştürmek olduğunu vurgulayan Herbalife Global Dış Beslenme Ürün Eğitmeni Jacquie Carter, yastık kılıflarını değiştirmek, cep telefonunu temizlemek, makyajı çıkarmak gibi davranışları alışkanlık haline getirerek daha sağlıklı ve temiz bir cilde sahip olunabileceğini belirtti. Jacquie Carter küçük ayrıntılara dikkat ederek güzel bir cilde kavuşmanın püf noktalarını anlattı:

Dokunmayın

Ellerimizde biriken kir ve yağ, eğer dikkatli olmazsak, kolaylıkla cildimize geçebilir. Aynı kural sivilceler için de geçerlidir. Her ne olursa olsun, sivilcelerinizi sıkma isteğine karşı koymalısınız. Bu şekilde bakteriler cildimize geçebilir ve bu da enfeksiyona neden olabilir. Bu nedenle, cildinize dokunma ve sıkma alışkanlığından vazgeçmelisiniz.

Yastık Kılıflarını Değiştirin

Gece uyurken hem saçımız hem de cildimiz yastık kılıfına temas eder. Saç yağları ve bakım ürünleri yastık kılıfına bulaşır ve buradan da cildinize, omuzlarınıza ve hatta sırtınıza geçer. Gece yatmadan önce makyajınızı temizlemeyi sürekli bir alışkanlık haline getirmemişseniz, bu da ayrı bir kaygı konusudur. Eğer yastık kılıflarını yıkamak her zaman mümkün olmuyorsa, yastık kılıfının içini dışına çevirin veya yastığınızı ters çevirerek kirlerin cildinizde birikmesini önleyin.

Telefonunuzu Temizleyin

İster cep ister sabit telefon olsun, telefon cildinize değerse, telefondan yüzünüze, yüzünüzden de telefona kirler geçer ve temizlenene kadar bunlar telefonun üzerinde kalır. Telefonunuzu temizlemek için sprey el temizleyicisi ve antibakteriyel ıslak mendil kullanabilirsiniz. Telefona temas etmemek için hoparlörden konuşmayı ya da kulaklık takmayı da deneyebilirsiniz.

Saçınızı Arkaya Doğru Toplayın

Saçımızda her türlü tortu, yağ, ürün kalıntısı ve parfüm bulunur. Toplanan tüm bu bakteriler ve kirler saçınıza yerleşir ve ne yazık ki, her temasta yüzünüze, omuzlarınıza ve sırtınıza bulaşır. Bu alışkanlığınızdan vazgeçin ve uyurken, spor salonunda egzersiz yaparken ve hatta kanepeye uzanıp kitap okurken saçınızı arkaya doğru toplayın.

Makyajınızı Çıkarın

Her gece yatmadan önce mutlaka makyajınızı temizleyin. Cildi temiz tutmaya buradan başayabilir, geceleri cildinizin nefes almasını sağlabilirsiniz. Eğer egzersiz yapıyorsanız, temiz bir cilde kavuşmak için egzersizden önce ve sonra cildinizi temizlemeniz gerekir. Makyaj egzersiz sırasında salgıladığınız terle ve yağlarla karışır ve ne yazık ki, gözeneklerin tıkanmasına yol açar. Bu yüzden, egzersizden önce ve sonra cildinizi temizleyin ve bunu basit bir alışkanlık haline getirmek için yüz temizleme mendillerini yanınızda bulundurun.

İçeriklere Dikkat Edin

Alkol içeren cilt bakım ürünleri cildinizi kurutur ve kuru ciltler, yağlı ciltlerden ya da gerektiği gibi nemlendirilen ciltlerden daha yaşlı görünür. Bu yüzden, alkol içeren ürünler yerine alkol içermeyen ürünler tercih edin.

Saçınızı Makyajdan Önce Yapın

Şaçınızı makyaj yapmadan önce yapın. Makyaj yapıp sonra saç kurutma makinesini çalıştırırsanız, saç kurutma makinesinden gelen ısı makyajınızın erimesine ve akmasına neden olur. Bu durumda makyaj gözeneklere yerleşir ve bu da en sonunda aknelere neden olur. Makyajınızı saçınızdan önce yapıyorsanız bu alışkanlığınızı değiştirmeye çalışın.

Gözlüklerinize Dikkat Edin

Eğer burnunuzda, şakaklarınızda ya da yanaklarınızın üst kısımlarında akneler beliriyorsa, sorumlusu gözlüğünüz olabilir. Gözlüklerinizin camlarını, saplarını ve burun kısmını alkol veya sprey el temizleyicisiyle temizleyip, yumuşak bir bez parçasıyla silerek bakteri, yağ ve kalıntıları yok edebilirsiniz. Bu küçük alışkanlık, kirli ve temiz cilt arasında büyük bir fark yaratır.

Vücudunuzu İhmal Etmeyin

Akneler vücudunuzun farklı yerlerinde çıkabilir. Sırtınızdaki ve omuzlarınızdaki akneleri bir düşünün. Sadece yüzünüzü yıkayıp temizlemek yeterli değildir. Cildinizi temiz tutmak için, tepeden tırnağa yıkanmayı ve nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin. Egzersiz sonrasında terli giysilerinizi hemen çıkarmaya özen gösterin. Ve her zaman cildinizi temiz bir havluyla kurulayın. Asla aile boyu kullanılan el havlusunu tercih etmeyin.