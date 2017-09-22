Ilko
Ilko

Allerjenler kabusunuz olmasın, mevsim geçişlerinde sağlığa dikkat!

Allerjenler kabusunuz olmasın, mevsim geçişlerinde sağlığa dikkat! Paylaş :

  |   Kategori: Allerji / Astım, Mevsim Hastalıkları

Mevsim geçişlerinde, ısı farkları olduğu için ilkbahar ve sonbaharda hasta olma riski artıyor. Alerjik bünyelilerin ve astım hastalarının özellikle bu geçiş dönemlerinde ilaçlarını düzenli kullanmaları gerektiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, ilaçlarını aksatan hastaların bu dönemleri daha zor geçirdikleri uyarısı yaparak şu bilgileri verdi: Alerjenler solunum yoluyla, ağızdan yutularak (besinler ve ilaçlar şeklinde), deri veya mukozadan temas ya da enjeksiyon yoluyla vücuda girerler. Alerjik reaksiyonların birçok tipleri vardır, vücudun değişik bölümlerinde meydana gelebilirler. Tutulan sisteme göre deride ürtiker, gözlerde kızarıklık, burunda kaşıntı, tıkanıklık, akıntı, solunum zorluğu ve öksürüğe sebep olur.

Mevsimsel alerji genellikle üst solunum yollarında başlayıp zamanla alt solunum yollarını da tutar ve astım ataklarına sebep olur. Ayrıca mevsimsel alerjinin yüzde 30 astıma dönüşmesi alerjide erken tanının önemini gösterir. Alerjiyi tetikleyen birçok etken var. Bunların arasında en yaygınları; ağaç polenleri, ev tozu akarları, evcil hayvanların tüyü, hamam böcekleri. Alerjiye karşı alınacak en temel önlem, alerjen maruziyetinden uzaklaşmak.

Alerjiniz varsa sabah saatlerine dikkat edin

Ev tozu akarından korunmak için:

  • Yatak odasından tüm toz toplayıcı eşyalar uzaklaştırılmalıdır. Halılar kalkmalı, kitap, dekoratif eşyalar, peluş aksesuarlar toplanmalıdır.
  • Tüm yatak çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları haftada bir en az 60 derece ısıda yıkanmalıdır.
  • Ağır perdeler hafif ve yıkanabilir olanlarla değiştirilmelidir.
  • Evcil hayvan varsa yatak odalarına girmesine izin verilmemelidir.
  • Evin ortamı nemli olmamalıdır.
  • Ev ve araba klima filtrelerinin düzenli temizlenmesi sağlanmalıdır.
  • Polenlerin yoğun olduğu mevsimlerde sabah saatlerinde, açık alanlara çıkmamaya özen gösterilmesi gerekir.
  • Çimen polenine alerjisi olanlar, bahçe çimlerini biçmemeli veya biçilirken ortamda bulunmamalıdır.
  • Polenler ile kaplanma riskine karşı giysiler ve çamaşırlar polen mevsiminde açık havada kurutulmamalıdır.
  • Otomobil alınacağı veya değiştirileceği zaman, polen yakalayıcı hava filtreleri olan modeller tercih edilmelidir. Otomobillerdeki polen filtresinin bakımı ise düzenli olarak yaptırılmalıdır
  • Akşamları eve gelince kıyafetler değiştirilmeli ve duş alınmalıdır.


 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Halk Sağlığı Tüm Kategoriler

 
 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla