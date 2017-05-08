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Alliance Healthcare Genel Müdürlüğü görevine Selim Taşo atandı

Alliance Healthcare Genel Müdürlüğü görevine Selim Taşo atandı Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen ilaç, medikal, sağlık ve güzellik ürünleri dağıtıcısı Alliance Healthcare’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Türkiye, ABD ve Avrupa’daki farklı şirketlerde geniş iş deneyimine sahip olan ve 4 yıldır Alliance Healthcare’de başarıyla görev yapan Selim Taşo, Alliance Healthcare Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Taşo, aynı zamanda geçiş döneminde CFO olarak da görev yapacak.

Selim Taşo, Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş. bünyesine 2013 yılı Temmuz ayında Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye, Mısır ve Cezayir’deki şirketlerden sorumlu CFO olarak katılmıştı.

1987 yılı Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Selim Taşo, ABD’deki Massachussetts Üniversitesi’nde MBA çalışmaları yaptı. ABD’den CFA ve CPA ünvanlarına sahip Taşo, Alliance Healthcare’e katılmadan önce IBM Türkiye’de CFO ve COO görevlerini yürüttü. Ayrıca Perakende Otomasyon Sistemleri’nde Yönetim Kurulu Başkanı, BPO Danışmanlık’ta Genel Müdürlük ve Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu’nda  CFO olarak görev yaptı.

 

ABD’de 18 yıl boyunca, Ernst&Young bünyesinde denetim, vergi, birleşme ve satın almalar (M&A) konularında üst yönetim pozisyonlarında çalışan Selim Taşo, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.


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