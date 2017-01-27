Altı gün boyunca akciğerleri olmadan yaşadı

Organ nakli için artık zamanı kalmayan Melissa Benoit’in akciğerleri alındı ve genç kadın makineye bağlandı… Tam altı gün sonra donör bulundu.

32 yaşındaki Kanadalı Melissa Benoit, ağır grip teşhisiyle hastaneye yatırıldı.

CNN International’ın haberine göre; Nisan 2016’da hastaneye yatan genç kadının kistik fibrozis hastalığı olduğu saptandı. Benoit’in akciğerleri hiç sağlıklı değildi. Dr. Niall Ferguson, enfeksiyonun giderek ciddileştiğini ve organ bağışı yapılamadığı takdirde Melissa Benoit’in birkaç saat içinde hayatını kaybedeceğini söyledi.

EŞİ ZOR BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALDI

Dr. Shaf Keshavjee, “Eğer hiçbir yapmazsak hasta ölecekti, ailenin radikal bir karar vermesi gerekiyordu” dedi.

Melissa Benoit’in eşi Chris Benoit, zor bir seçim yapmak zorunda kaldı. Eşi Melissa ya yatağında ölecekti ya da ameliyat masasında…

Melissa Benoit’in akciğerleri alınacak ve kadın makineye bağlanacaktı. Saatler süren ameliyatın ardından genç kadının akciğerleri çıkarıldı ve kadın makineye bağlandı.

ALTI GÜN BOYUNCA AKCİĞERLERİ OLMADAN YAŞADI

20 dakika içinde sağlık durumu iyiye gitmeye başlayan Benoit’in kan basıncı ve genel sağlık durumu iyileşmeye başladı.

Altı gün boyunca akciğerleri olmadan yaşayan kadın, nihayet donörüne kavuştu. Ameliyattan bir hafta sonra yürümeye başlayan Benoit, ameliyatıyla ilgili şunları söyledi: “Başlangıçta ne yaptıklarını anlayamadım. Çok karmaşık geldi. Ama ölümün eşiğinden dönüp evinize girdiğiniz an gibisi yok.”

Böbrekleri de iflas eden Melissa Benoit, iyileştiğinde ise annesinin böbreği nakledilecek.