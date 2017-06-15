Ameliyat ettiği hastadan para alan doktora gözaltı

İddiaya göre, H.A.S, solunum sıkıntısı yaşayan kızı K.S’yi (18), bir süre önce Bursa’daki bir devlet hastanesinde doktor Ü.Ç’ye ameliyat ettirdi.

H.A.S, kızının dikişlerinin alınması konusunu görüşmek için doktorun yanına gitti. Ü.Ç, babadan dikişlerin alınması için 2 bin 500 lira istedi. H.A.S’nin parayı çok bulması üzerine bu kez Ü.Ç, bin liraya dikişleri alabileceğini söyledi. Doktora parayı vereceğini söyleyen H.A.S, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, önceden seri numaralarını aldıkları bin lirayı H.A.S’den doktora vermesini istedi.

Sivil polislerin eşliğinde hastaneye giden H.A.S, seri numaraları alınmış paraları odasında söz konusu doktora verdi.

Daha sonra odadan çıkan H.A.S, dışarıda bekleyen polis ekibine parayı verdiğini söyledi. Bunun üzerine içeriye giren ekipleri gören doktor Ü.Ç, elinde bulunan paraları yere fırlattı.

Ekipler doktor Ü.Ç’yi gözaltına aldı.