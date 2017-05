Amerika Kanser Araştırmaları Derneği’nden Türkiye’ye ödül!

Metastatik kanserlerin erken tanı ve tedavisinde yeni bir tedavi stratejisi ortaya koyan ödüllü çalışmalarıyla dünya çapında tanınan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer, yeni bir ödülün daha sahibi oldu. Brezilya’da Amerika Kanser Araştırma Derneği tarafından organize edilen AACR International Conference on Translational Cancer Medicine Kongresi’ne katılan Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer, “kansere karşı yaptığı laboratuvar araştırmalarının kliniğe ve hastalara uygulanabilir ve ilaca dönüştürülebilir bir potansiyele sahip olması” dolayısıyla “Scholar-in-Training Awards Ödülü’ne layık görüldü. Gencer, bu ödülle dünyaca takibe alındı.

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer, Brezilya’nın , São Paulo kentinde Amerika Kanser Araştırma Derneği (American Association for Cancer Research – AACR) tarafından organize edilen AACR International Conference on Translational Cancer Medicine Kongresi’ne katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer, “kansere karşı yaptığı laboratuvar araştırmalarının kliniğe ve hastalara uygulanabilir ve ilaca dönüştürülebilir bir potansiyele sahip olması” dolayısıyla “Scholar-in-Training Awards Ödülü’ne layık görüldü.

Dünya çapında düzenlenen konferansta ödüle değer 4 bilim adamından biri olan Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer’e verilen ödül, çalışmaları yakından takip edilen bilim adamlarını daha ileri düzeyde çalışmalar yapmaları için teşvik eden ödül olarak dikkat çekiyor.

Yrd.Doç.Dr. Salih Gencer: “Bu ilgi beni teşvik ediyor”

Şu an iki önemli kanser araştırma projesi üzerinde çalışan Yrd. Doç. Dr. Gencer, Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği tarafından takdim edilen bu ödülün her bilim adamının CV’sinde bulunmasını isteyeceği bir ödül olduğunu belirterek “Türkiye’den bir bilim adamının kanser tedavisi araştırmalarında bu boyutta çalışmalar yapması ve tüm dünya tarafından takibe alınması beni mutlu ediyor. Araştırmaları daha üst seviyeye taşımak için sürekli laboratuvarda çalışmanın yanında, çok sayıda kongre, konferans ve eğitim çalışmalarına katılıyorum. Sunumlarım birçok bilim adamı tarafından ilgiyle dinleniyor ve beğeni kazanıyor. Özellikle metastaz üzerinde yaptığımız araştırmalar yakından takip ediliyor. Bu ilgi beni daha ötesi için teşvik ediyor. Verilen bu kadar çok ödül, aynı zamanda ilerleyen dönemlerde alacağımız araştırma destekleri için de çok önemli bir referans kaynağı olarak kabul ediliyor” dedi.

Kanser araştırmaları için durmaksızın çalışıyor

Hayatını kanserle mücadeleye adayan Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer, laboratuvar çalışmalarından kalan zamanda kongre ve konferans çalışmalarını da sürdürüyor. Dünyanın dört bir yanından davetler alan Gencer, São Paulo’daki konferans öncesi ve sonrasında bir dizi çalışmaya da katıldı.

Newyork’ta Stony Brook Üniversitesinin davetlisi olarak kanser araştırmaları kongresine katılan Gencer, bir hafta süren kongrede dünyaca ünlü kanser araştırmacılarına sözlü sunum yaptı. Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer’in sunumu büyük takdir topladı. Ardından Brezilya’daki 4 günlük konferansa katılıp burada da ödül alan Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer, daha sonra Boston’daki Harvard Üniversitesi’nde DNA ameliyatıyla (CRISPR) ilgili 3 günlük eğitim çalışmasına katıldı.

Burada kanser araştırmaları yürüten bilim adamlarıyla bir araya gelen Salih Gencer, daha sonra Güney Karolina’daki Medical University of South Carolina Üniversitesini ve buradaki hocası Prof. Dr. Besim Öğretmen’i ziyaret etti. Bir takım ortak çalışmalar için buradaki bilim insanları ve hocası Prof. Dr. Öğretmen ile görüştü. Prof. Dr. Besim Öğretmen’in danışmanlığında yaptığı çalışmalar neticesinde kazandığı bu büyük ödülü birlikte kutladı.

Yeni durak Yunanistan

Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer, kongre çalışmalarına 24 Mayıs’ta Yunanistan’ın Spetses Adası’nda devam edecek. Avrupa BiyoKimya Derneği (FEBS The Federation of European Biochemical Societies) tarafından düzenlenen ve kanser araştırmaları yapan çok önemli bilim adamlarının davet edildiği kongreye özel davetli olarak katılacak olan Salih Gencer, bir hafta sürecek bu kongrede sözlü sunum yapacak.

Hayatını kanseri yenmeye adadı

Metastatik kanserlerin erken tanı ve tedavisinde yeni bir tedavi stratejisi ortaya koyan ve dünyada bu alandaki çalışmalara yön veren sayılı bilim adamlarından biri olarak gösterilen Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer, hayatını kanseri yenmeye adayın Türk bilim insanı olarak tüm dünyada tanınıyor ve çalışmaları çok yakından takip ediliyor. Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer, daha önce Amerikan Patoloji Araştırmacıları Derneği’nin (ASIP) Genç Öğretim Üyesi Ödülü’ne ve European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), National Cancer Institute (NCI) ve American Association for Cancer Research (AARC) tarafından ENA Travel Grant Award Ödülü’ne layık görülmüştü.